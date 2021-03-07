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مرأة

طريقة عمل مكرونة فرن بالدجاج والجبن البارميزان

الأحد 07/مارس/2021 - 05:17 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الشيف سالى فؤاد؛ عبر صفحتها على الفيس بوك طريقة عمل مكرونة فرن بالدجاج والجبن البارميزان.

مقادير المكرونة بالدجاج والبارميزان:

١ كيلو مكرونة فرن

٢ كوب قطع دجاج مطهو ومقطع لشرائح

١ كوب جبن بارميزان مبشور

٢ كوب جبن موتزريلا

١ ملعقة صغيرة ملح

٤/١ ملعقة فلفل أسود

٣ كوب صوص طماطم (اختاري النوع المفضل لك)

٢ فص ثوم مطحون

١ كوب أوراق ريحان مقطعة

طريقة تحضير المكرونة بالدجاج والبارميزان:

١- سخني الفرن على درجة حرارة ٣٧٥.

٢- قومي بسلق المكرونة ثم صفيها من الماء واتركيها جانبا.

٣- في نفس القدر الذي تم سلق المكرونة فيه، ضعي فصي الثوم وصوص الطماطم وقلبي لدقائق ثم اضيفي الدجاج ونصف كمية الريحان والثوم والملح والفلفل وامزجيهم جيدا ثم اضيفي المكرونة.

٤- في صينية عميقة ضعي نصف كمية الخليط السابق ثم غطيها بكوب من جبن الموتزريلا ثم ضعي باقي كمية المكرونة.

٥- وزعي باقي الكمية من جبن الموتزريلا والجبن البارميزان على السطح وضعيها في الفرن لمدة ٣٠ دقيقة.

٦- زيني أكلتك بالريحان المتبقي وقدمي.
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