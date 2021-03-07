قدمت الشيف سالى فؤاد؛ عبر صفحتها على الفيس بوك طريقة عمل مكرونة فرن بالدجاج والجبن البارميزان.
مقادير المكرونة بالدجاج والبارميزان:
١ كيلو مكرونة فرن
٢ كوب قطع دجاج مطهو ومقطع لشرائح
١ كوب جبن بارميزان مبشور
٢ كوب جبن موتزريلا
١ ملعقة صغيرة ملح
٤/١ ملعقة فلفل أسود
٣ كوب صوص طماطم (اختاري النوع المفضل لك)
٢ فص ثوم مطحون
١ كوب أوراق ريحان مقطعة
طريقة تحضير المكرونة بالدجاج والبارميزان:
١- سخني الفرن على درجة حرارة ٣٧٥.
٢- قومي بسلق المكرونة ثم صفيها من الماء واتركيها جانبا.
٣- في نفس القدر الذي تم سلق المكرونة فيه، ضعي فصي الثوم وصوص الطماطم وقلبي لدقائق ثم اضيفي الدجاج ونصف كمية الريحان والثوم والملح والفلفل وامزجيهم جيدا ثم اضيفي المكرونة.
٤- في صينية عميقة ضعي نصف كمية الخليط السابق ثم غطيها بكوب من جبن الموتزريلا ثم ضعي باقي كمية المكرونة.
٥- وزعي باقي الكمية من جبن الموتزريلا والجبن البارميزان على السطح وضعيها في الفرن لمدة ٣٠ دقيقة.
٦- زيني أكلتك بالريحان المتبقي وقدمي.