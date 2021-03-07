قدمت الشيف سالى فؤاد؛ عبر صفحتها على الفيس بوك طريقة عمل مكرونة فرن بالدجاج والجبن البارميزان.





مقادير المكرونة بالدجاج والبارميزان:





١ كيلو مكرونة فرن





٢ كوب قطع دجاج مطهو ومقطع لشرائح





١ كوب جبن بارميزان مبشور





٢ كوب جبن موتزريلا





١ ملعقة صغيرة ملح





٤/١ ملعقة فلفل أسود





٣ كوب صوص طماطم (اختاري النوع المفضل لك)





٢ فص ثوم مطحون





١ كوب أوراق ريحان مقطعة





طريقة تحضير المكرونة بالدجاج والبارميزان:





١- سخني الفرن على درجة حرارة ٣٧٥.





٢- قومي بسلق المكرونة ثم صفيها من الماء واتركيها جانبا.





٣- في نفس القدر الذي تم سلق المكرونة فيه، ضعي فصي الثوم وصوص الطماطم وقلبي لدقائق ثم اضيفي الدجاج ونصف كمية الريحان والثوم والملح والفلفل وامزجيهم جيدا ثم اضيفي المكرونة.





٤- في صينية عميقة ضعي نصف كمية الخليط السابق ثم غطيها بكوب من جبن الموتزريلا ثم ضعي باقي كمية المكرونة.





٥- وزعي باقي الكمية من جبن الموتزريلا والجبن البارميزان على السطح وضعيها في الفرن لمدة ٣٠ دقيقة.



