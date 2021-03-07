تقنية جديدة من سوبارو لمساعدة السائق على الرؤية

كشفت سوبارو عن استخدام تقنية جديدة تعرف باسم HILINX، متعددة المعالجات لدعم الجيل التالي، من نظامها المتقدم لمساعدة السائق، والقائم على الرؤية المحيطية الدقيقة.



ويتم دمج نظام الرؤية EYE SIGHT، في طراز سوبارو ليفروج الجديد بالكامل ، ويوفر هذا النظام ميزات متقدمة بما في ذلك التحكم التكيفي ، ولكن في ثبات السرعة .



كما ستقوم سوبارو بتثبيت هذا النظام المؤهل للسيارات مع نظام متعددة المعالجات XA، وتعتبر تقنية 16 نانو متر توفر زمن وصول منخفض للغاية ، مع قدرات امان وظيفية ويتطلبها نظام الرؤية أو العين المحيطية ، وذلك بدقة تصور سيناريوهات القيادة الديناميكية .



وصرح كبير مسئولي التكنولوجيا في شركة سوبارو ، بأن الكاميرات الستيريو ، وهي في قلب تطبيقات ADAS، من سوبارو، وذلك على عكس الأساليب الشائعة ، وتقوم تقنية معالجة الصور في نظام الجيل الجديد لدينا بمسح كل شئ تم التقاطه بواسطة كاميرات الاستريو .



وتلعب هذه التقنية دورا مهم في هذا، نظرا لأن اجهزة السيارات، تحتوي على إمكانات مدمجة تسمح بتلبية متطلبات ASIL الصارمة ، كما أنها بلاشك أفضل تقنية لتنفيذ نظام رؤية ADAS من سوبارو .



