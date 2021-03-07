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فن

عزيز مرقة يعود لمصر بأولى حفلاته على مسرح الزمالك.. صور

الأحد 07/مارس/2021 - 03:12 ص
صدى البلد
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محمد نحلة_ رنا اشرف
خطف الفنان الأردني عزيز مرقة قلوب جمهوره المصري بأولى حفلاته الغنائية على مسرح الزمالك، وحرص على التعبير عن  حبه للجمهور وحفلاته في القاهرة لما فيها من علاقة خاصة بينه وبين المصريين.

وقدم وجبة غنائية مطولة بأكثر من 13 أغنية، منها "هي" و"الله غالب" و"يابنت الناس ردي علي"، وفاجأ مرقة الحضور بالغناء باللهجة المصرية عبر تقديمه أغنية حكيم الشهيرة "جاني جاني"، وذلك على طريقته الموسيقية الخاصة،  مفاجأة خفيفة الدم أضفت بروح البهجة على أجواء المسرح وتفاعل معها الجمهور بالرقص والتصفيق. 

وتعد الحفلة أول إطلالة له بعد غياب عدة أشهر عن الحفلات بسبب فيروس كورونا، واختتم الحفل بأشهر أغنياته "يا باي يا باي"، ليسدل الستار على جولة غنية سريعة عاد بها للقاهرة بعد غياب، واستغل تواجده فيها لتحضير مشروعه الغنائي الجديد،  الذي يقدم خلاله عدة أغنيات باللهجة المصرية.http://tempuri.org/tempuri.html
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