خالد الصاوى: سهرت أياما متواصلة بسبب شخصية نائل في الفيل الأزرق

كشف الفنان خالد الصاوى ، عن شخصية "نائل" التي جسدها في فيلم "الفيل الأزرق" التي نالت إعجاب جمهوره بسبب الدور البارع الذي قدمه من خلاله.





وقال "الصاوي" ، خلال لقائه فى برنامج "سهرانين" تقديم أمير كرارة المذاع على قناة "ON" إن شخصية نائل فى فيلم الفيل الأزرق كان دور صعب جدا وأثر فيه لدرجة انه جعله يسهر أيام متتالية ولم يتكمن فيه من النوم حتى يتقن الشخصية .





وأشار خالد الصاوي، إلى أنه ظل يتابع أفلام على مستوى العالم حتى يتمكن من تحضيرات شخصية الفيلم وقراءة بعض الحالات النفسية والتحولات الغريبة فيها ، مضيفا انه طلب ان يكون له غرفة خاصة به فى التصوير حتى يتسطيع أن يتقن الشخصية جيدا.



