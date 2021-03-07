تصرف مفاجئ من راكب يتسبب بهبوط اضطراري لطائرة فرنسية في بلغاريا

أعلنت بلغاريا، اليوم الأحد، عن هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" بشكل اضطراري في مطار صوفيا بسبب سلوك أحد الركاب.





وبحسب "رويترز" البريطانية، قال المسؤولون إن الطائرة كانت في طريقها من باريس إلى نيودلهي، هبطت اضطراريا في مطار صوفيا في نحو الساعة الخامسة مساء (15:00 بتوقيت جرينتش) بسبب سلوك أحد الركاب.





وقال المسئول في وكالة التحقيقات الوطنية إيفيلو أنجيلوف إن راكبا هنديا بدأ يتصرف بشكل عدواني بعد وقت قصير من الإقلاع حيث تشاجر مع ركاب آخرين واعتدى على مضيفة طيران.





وأضاف أن "سلوكه العدواني دفع قائد الرحلة إلى السعي للهبوط اضطراريا في صوفيا. نحقق في تصرفاته ودوافعه.لا يوجد تفسير معقول لسلوكه".





ونقل الرجل من الطائرة ووجهت له تهمة تعريض سلامة الطيران للخطر. وسيواجه في حالة إدانته عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات، بينما استأنفت الطائرة رحلتها إلى نيودلهي.



