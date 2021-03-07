إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين أبناء عمومة بـ سوهاج

أصيب ٤ أشخاص بجروح قطعية وكسور؛ إثر نشوب مشاجرة بين ٦ أفراد أبناء عمومة؛ بسبب خلافات الجيرة ولهو الاطفال، بمركز طما شمالي محافظة سوهاج









تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول أربعة أشخاص مُصابين بكسور وجروح قطعية، إدعاء نشوب مشاجرة بينهم وبين بعضهم.





وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من (أحمد. ز - ١٧ سنة - طالب - مصاب اشتباه كسر بعظام الجمجمة وجرح قطعي بفروة الرأس - تم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي)، وشقيقه (محمد. ز - ٢٩ سنه - عامل - مصاب بجرح قطعي بالاذن اليسرى وكدمات بالظهر)، و(فايزة. ا - ٤٩ سنة - ربة منزل - جرح رضي بفروة الرأس)، "طرف أول".





وكل من (سمير. ع - ٣٢ سنه - سائق - مصاب بجرح بخنصر القدم اليمنى وجرحين بالفخذين - تم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي)، واشقاءه (هاني - ٤٢ سنه - عامل، وسومه - ٤٠ سنه - ربة منزل)، "طرف ثانٍ".



