أسعار ومواصفات أشهر 4 سيارات SUV في مصر.. صور



كيا سبورتاج





نيسان قشقاي







تستمد السيارة قوتها على محرك بنزين رباعي الاسطوانات سعة 1.2 لتر معزز بشاحن تربو بقوة 116 حصانًا عند 5200 لفة في الدقيقة وينقل حركته للمحاور ناقل XTRONIC CVT مع إمكانية التحكم اليدوي بـ7 سرعات سعر السيارة رسميا 365.000 ألف جنيه .





أوبل كروس لاند









أم جي







أعلن مجلس معلومات سوق السيارات أميك عن صول المبيعات الإجمالية لسوق السيارات في شهر يناير الماضي إلى 20.713 وحدة، بنسبة 49%، ولكن لاتزال سيارات SUV متعددة الاستخدامات حققت الكثير من المردود الجيد بالسوق المحلي ،وفي هذا التقرير نبرز سيارات الـ SUV في السوق المصري .من أشهر سيارات الـ SUV في مصر ،وتستمد السيارة قوتها بمحرك رباعي السلندر سعة 1.6 بقوة 140 حصان، عند 6300 فلة في الدقيقة ، وسرعة قصوى 180 كم/س للفئات الثلاثة الأولى سعر السيارة رسميا 399.900 في السوق المصرية.من أشهر سيارات الـSUV كما أنها تعتمد على محرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 165 حصان ميكانيكي ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، ويمكنها الانطلاق من الثبات إلى 100 كم/س في 9.4 ثانية، وسرعتها القصوى 201 كم، تبدأ سعرها 455 ألفمن السيارات التي اثبتت نفسها وتعتمد على محرك تربو سعة 1500 سي سي بقوة 169 حصان، كما أن عزم أقصى 250 نيوتن. متر بين 1700 و 4400 لفئة بالدقيقة متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات يبدأ سعر السيارة من 405 آلاف.