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سيارات

أسعار ومواصفات أشهر 4 سيارات SUV في مصر.. صور

الأحد 07/مارس/2021 - 05:30 ص
سيارات SUV
سيارات SUV
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أماني نوار
أعلن مجلس معلومات سوق السيارات أميك عن صول المبيعات الإجمالية لسوق السيارات في شهر يناير الماضي إلى 20.713 وحدة، بنسبة 49%، ولكن لاتزال سيارات SUV متعددة الاستخدامات حققت الكثير من المردود الجيد بالسوق المحلي ،وفي هذا التقرير نبرز سيارات الـ SUV  في السوق المصري .

كيا سبورتاج
بتخفيض وصل لـ 35 ألف جنيه.. تعرف على أسعار كيا «سبورتاج» الجديدة | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
من أشهر سيارات الـ SUV في مصر ،وتستمد السيارة قوتها بمحرك رباعي السلندر سعة 1.6 بقوة 140 حصان، عند 6300 فلة في الدقيقة ، وسرعة قصوى 180 كم/س للفئات الثلاثة الأولى سعر السيارة رسميا 399.900 في السوق المصرية.


نيسان قشقاي

سعر ومواصفات نيسان قشقاي 2021 - ايجي كار
تستمد السيارة  قوتها على محرك بنزين رباعي الاسطوانات سعة 1.2 لتر معزز بشاحن تربو بقوة 116 حصانًا عند 5200 لفة في الدقيقة وينقل حركته للمحاور ناقل XTRONIC CVT مع إمكانية التحكم اليدوي بـ7 سرعات سعر السيارة رسميا 365.000 ألف جنيه .

أوبل كروس لاند

صدى البلد: مواصفات وأسعار أوبل كروس لاند opel crossland اليوم في مصر .. صور
 من أشهر سيارات الـSUV   كما أنها تعتمد على محرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 165 حصان ميكانيكي ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، ويمكنها الانطلاق من الثبات إلى 100 كم/س في 9.4 ثانية، وسرعتها القصوى 201 كم، تبدأ سعرها 455 ألف


أم جي

أخبار السيارات | شركة إم جي - إلى أقصى حد
من السيارات التي اثبتت نفسها وتعتمد على محرك تربو سعة 1500 سي سي بقوة 169 حصان،  كما أن عزم أقصى 250 نيوتن. متر بين 1700 و 4400 لفئة بالدقيقة متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات يبدأ سعر السيارة من 405 آلاف.

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