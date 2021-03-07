إصابة جزار بطعنة نافذة في مشاجرة بـ سوهاج

أصيب جزار بجرح طعني نافذ بالبطن وسحجات متفرقة بالجسم، إثر تعدي عاملين عليه بالضرب، عقب نشوب مشاجرة بينهما إثر مشادة كلامية، في مركز المنشأة بمحافظة سوهاج





تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشأة، بورود إشارة من المستشفى الجامعي بوصول (أحمد. ص. ا - ٢٥ سنة - جزار)، مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر وسحجات متفرقة بالجسم.









وبالانتقال والفحص وبسؤال المصاب اتهم كلًا من (أحمد. م. ه - ٤٢ سنة - عامل)، و(محمد. ا. م - ٢٥ سنة - عامل)، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها.



