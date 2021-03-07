السيطرة على حريق في شقة سكنية بـ سوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب بإحدى الشقق السكنية بالطابق الثالث بمساكن العمري دائرة قسم أول سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود إشارة من قوات الحماية المدنية مفادها نشوب حريق في شقة بالطابق الثالث بمساكن العمري دائرة المركز.









وبالانتقال والفحص وبسؤال مالك الشقة المدعو (أحمد. ع. ك - ٣٦ سنة - بكالوريوس لغة عربية - ويقيم بذات الناحية)، رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي وأضاف باحتراق بعض منقولات المنزل، دون حدوث أي إصابات بشرية، ونفى الشبهة الجنائية.



