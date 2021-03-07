بخرطوش في الرأس.. إصابة صيدلي أثناء هروبه من قطاع الطرق بـ سوهاج

فوجئ صيدلي بهجوم شخصين من قطاعي الطرق، على طريق الكوامل قبلي بمركز المنشأة جنوبي محافظة سوهاج ، عقب عودته من صيدليته بسيارته الملاكي، حيث حاولا قطع الطريق أمامه وعند إفلاته من بينهما أطلقا الأعيرة النارية عليه من سلاح ناري كان بحوزتهما؛ ما أدى إلى إصابته بخرطوش في مؤخرة الرأس.





تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبدالحميد ابو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، يفيد بورود بلاغا من (روماني. ش. س - ٤١ سنة - صيدلي - ويقيم دائرة قسم ثانٍ سوهاج)، مفاده محاولة شخصين مجهولين قطع الطريق أثناء عودته من صيدليته بالكوامل قبلي دائرة المنشأة.









وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي لضبط المتهمين، وبفحص كاميرات مراقبة إحدى شركات المحمول المتواجدة على الطريق المُشار إليه، وبحصر المسجلين خطر والمشهور عنهم ارتكاب مثل تلك الوقائع، تبين أن وراء ارتكابها(حسن. ع. ع - ٢٢ سنة - عامل)، و(محمد. ج. ع - ٢٢ سنة - عامل)، ويقيمان دائرة المنشأة.





وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم عمل عدة أكمنة لضبطهم، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما سلاح خرطوش محلي الصنع وطلقة من العيار وهو السلاح المستخدم في الواقعة.



