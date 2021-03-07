مرسيدس وبي إم وجيب.. مزاد سيارات بـ جمارك الإسكندرية

يسعى محبو عالم السيارات لمتابعة المزادات العلنية التي تقام لبيع المركبات، والتي تأتى ما بين سيارات للجمارك أو الحوادث أو الشركات الخاصة والجهات الحكومية المختلفة.





وشهدت سوق السيارات المصرية هذه الفترة إقامة العديد من فعاليات المزدات العلنية، والتى تباع أرخص سعرا من السيارات المماثلة التي تباع خارج هذه الفعاليات، بالإضافة إلى أن بها بعض السيارات المميزة والمركات العالمية.





وأعلنت مؤخرا الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن إقامة مزاد علنى لبيع سيارات تابعة لجمارك الإسكندرية والدخيلة والسلوم والعريش 17 مارس الجاري.





وأوضحت الهيئة أن المزاد العلنى يضم العديد من سيارات المركات العالمية، من بينها مرسيدس بنز ودودج وفولكس فاجن وبي إم دبليو وفيات كرايسلر وجيب جراند شيروكي وهوندا وفورد وسوزوكي وميتسوبيشي ونيسان وإيفيكو وكاديلاك وجاجوار ومازدا ودايو.





وتنعقد جلسة المزاد العلنى للسيارات في تمام الساعة 12 ظهر يوم الاثنين الموافق 17 مارس الجاري، داخل قاعة النادي المصري القاهري أمام وحدة مرور عين الصيرة في حي مصر القديمة بالقاهرة.





وتباع كراسة الشروط للراغبين في الاشتراك بالمزاد بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومة الكائن في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي- حي الدقي بمحافظة الجيزة، نظير مبلغ مالي قدره 400 جنيه ومدرج بها عنوان المعاينة الخاصة بالسيارات المطروحة في المزاد.





وأكدت الهيئة أن عملية البيع ينظمها أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، ووفقًا للترتيب الوارد بكراسة الشروط ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة.​