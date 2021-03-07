جايكا: السيدات يمثلن الأغلبية من العاملين في المدارس المصرية اليابانية

أكدت هيئة التعاون الدولي اليابانية " جايكا" أن اليوم العالمي للمرأة، الذي يتم الاحتفال به في 8 مارس، فرصة لإبراز الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة وإسهاماتها في جميع أنحاء العالم.





وأوضحت جايكا في بيان، ان الاحتفال هذا العام شعار يتخذ شعار "اختر التحدي" حيث يعد التعليم أمًرا أساسيًا في تمكين المرأة ودعمها لاكتساب المهارات اللازمة للتحدي وإحداث التغيير وتحقيق حياة أفضل.





وأضافت: في مصر، تدعم جايكا تطوير نظام التعليم كأولوية للنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وسد الفجوة بين الجنسين من خلال تطبيق النظام الياباني في المدارس المصرية اليابانية والمعروف بأنشطة "التوكاتسو" حيث تركز هذه الأنشطة على النمو الشامل للطفل وبناء شخصيته، بغض النظر عن جنسه.





وتابعت: كما تهدف إلي تحقيق التوازن بين الجوانب الاجتماعية والنفسية والأكاديمية للطفل، وإلي تطوير مهاراته الشخصية.





وفي هذا السياق؛ أعربت جايكا عن فخرها لما تمثله المدارس المصرية اليابانية من نموذج واقعي لتمكين النساء والفتيات في مصر والمنطقة بأكملها، حيث أن هذا المشروع يتم تنفيذه تحت قيادة واحدة من ابرز القيادات النسائية بوزارة التربية والتعليم المصرية وهي مستشارة الوزير للعلاقات الاستراتيجية الدكتورة نيفين حمودة.





وقالت جايكا أن السيدات تمثلن نسبة الأغلبية من العاملين في المدارس المصرية اليابانية من معلمات ومديرات، كما تضم المدارس أكبر نسبة من الطالبات حتى في المناطق الريفية.



