كليات الطب تواصل تقديم الخدمات الطبية لمرضى العريش وبئر العبد

يواصل اطباء البرتوكول بمستشفي العريش العام، شمال سيناء، توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بالجامعات "القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة" ومعهد القلب القومى ، علي مدار الاسبوع الجاري .





وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة في محافظة شمال سيناء أن الدفعة الجديدة تضم 10 أطباء من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فى مختلف التخصصات، وهم:





• الدكتورة : كريمة يوسف أحمد السيسي .. أستاذ جهاز هضمى ومناظير فى جامعة الأزهر .

• الدكتور : عبد الرحمن حسن صادق .. أستاذ جراحة عامة فى جامعة الزقازيق .

• الدكتور : مصطفى عبد المحسن النويهى .. أستاذ جراحة قلب وصدر فى جامعة الزقازيق .

• الدكتور : محمد محسن عطية محمد الشيمى .. مدرس جراحة مخ وأعصاب فى جامعة القاهرة .

• الدكتور : محمد رفيق موسى .. مدرس جراحة أوعية دموية فى جامعة القاهرة .

• الدكتور : أشرف عبد المنعم السيد محمد .. مدرس جراحة عامة فى جامعة الزقازيق .

• الدكتور : أحمد عبد العزيز نظيم حسن .. مدرس مساعد جراحة مخ وأعصاب فى جامعة القاهرة .

• الدكتور : سامح السيد سعيد السيد .. مدرس مساعد جراحة قلب وصدر فى جامعة الزقازيق .

• الدكتور : محمد محسن أبو الفتوح الألفى .. مدرس مساعد جراحة عظام فى جامعة المنصورة .

• الدكتور : ابراهيم محمد حمدى سالم النمر .. مدرس مساعد تخدير فى جامعة المنصورة .





وقال الدكتور طارق كامل، أنه سبق وصول فريق طبي من المعهد القومى للقلب إلى المستشفى للكشف وإجراء الجراحات مجانا، كما سبق وصول فريق طبي من أربعة جامعات مصرية إلى مستشفى بئر العبد المركزى النموذجي لتقديم الخدمة للمرضى المدينة والقري .





ومن جانبه .. قال فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة أن دفعة أطباء الجامعات مستمرة فى العمل بالمستشفى ، حتى يوم الجمعة القادم الموافق 12 مارس، مشيرا الى أنه كان فى استقبال الدفعة الجديدة من أطباء الجامعات كل من : الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام ، الدكتور أحمد عزمى نائب مدير المستشفى ومنسق عام البروتوكول وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى .





وأضاف عثمان أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان .. مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات والفرق الطبية من معهد القلب أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات .



اقرا ايضا:

الميني فان بديلًا.. أسطورة التوك توك تختفي من شمال سيناء.. شاهد

