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سيارات

لأصحاب السيارات الأوتوماتيك.. اتبع هذه النصائح

الأحد 07/مارس/2021 - 09:02 ص
السيارات الأوتوماتيك
السيارات الأوتوماتيك
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أماني نوار
تعتبر ميكانيكا السيارات من العلوم المعقدة، والملايين من قائدي السيارات يفتقدونها بسبب عدم الخبرة خاصة أصحاب السيارات الاوتوماتيك .

ونصح خبراء السيارات السائقين ببعض النصائح الهامة لأصحاب السيارات الاوتوماتيك .

1-يجب المداومة على متابعة مقياس زيت المحرك ،وضرورة الاطمئنان على الزيت عند المؤشر الأعلى في المقياس

2-ضرورة فحص مستوى زيت الفرامل ، وذلك قبل الشروع في القيادة

3-التحقق من سلامة البطارية الجافة من خلال لمبة في منتصف البطارية من أعلى ، وإذا كان البطارية لونها أخضر فهذا يدل على أن شحن البطارية جيد .

4-بالنسبة للبطارية السائلة فيجب الكشف الدوري على منسوب السائل ،بداخلها ، حتى يغمر السائل حافة الألواح ، ويمكن فتح أحد الاغطية الموجودة في الأعلى .

5-ضرورة ضغط هواء الإطارات على الأقل مرة في الشهر ، وذلك مع مراعاة المرور بالنظر يوميا على الإطارات الأربعة ، وذلك ملاحظة أي شقوق تظهر على إحداها أو أنخفاض الهواء .

6- ضرورة فحص السيارة في الصيانة الأولية والكشف عن الصيانة في التوكيل، خاصة أن كانت السيارات جديدة وأتوماتيك .

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