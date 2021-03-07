لأصحاب السيارات الأوتوماتيك.. اتبع هذه النصائح

تعتبر ميكانيكا السيارات من العلوم المعقدة، والملايين من قائدي السيارات يفتقدونها بسبب عدم الخبرة خاصة أصحاب السيارات الاوتوماتيك .
ونصح خبراء السيارات السائقين ببعض النصائح الهامة لأصحاب السيارات الاوتوماتيك .
1-يجب المداومة على متابعة مقياس زيت المحرك ،وضرورة الاطمئنان على الزيت عند المؤشر الأعلى في المقياس
2-ضرورة فحص مستوى زيت الفرامل ، وذلك قبل الشروع في القيادة
3-التحقق من سلامة البطارية الجافة من خلال لمبة في منتصف البطارية من أعلى ، وإذا كان البطارية لونها أخضر فهذا يدل على أن شحن البطارية جيد .
4-بالنسبة للبطارية السائلة فيجب الكشف الدوري على منسوب السائل ،بداخلها ، حتى يغمر السائل حافة الألواح ، ويمكن فتح أحد الاغطية الموجودة في الأعلى .
5-ضرورة ضغط هواء الإطارات على الأقل مرة في الشهر ، وذلك مع مراعاة المرور بالنظر يوميا على الإطارات الأربعة ، وذلك ملاحظة أي شقوق تظهر على إحداها أو أنخفاض الهواء .
6- ضرورة فحص السيارة في الصيانة الأولية والكشف عن الصيانة في التوكيل، خاصة أن كانت السيارات جديدة وأتوماتيك .
ونصح خبراء السيارات السائقين ببعض النصائح الهامة لأصحاب السيارات الاوتوماتيك .
1-يجب المداومة على متابعة مقياس زيت المحرك ،وضرورة الاطمئنان على الزيت عند المؤشر الأعلى في المقياس
2-ضرورة فحص مستوى زيت الفرامل ، وذلك قبل الشروع في القيادة
3-التحقق من سلامة البطارية الجافة من خلال لمبة في منتصف البطارية من أعلى ، وإذا كان البطارية لونها أخضر فهذا يدل على أن شحن البطارية جيد .
4-بالنسبة للبطارية السائلة فيجب الكشف الدوري على منسوب السائل ،بداخلها ، حتى يغمر السائل حافة الألواح ، ويمكن فتح أحد الاغطية الموجودة في الأعلى .
5-ضرورة ضغط هواء الإطارات على الأقل مرة في الشهر ، وذلك مع مراعاة المرور بالنظر يوميا على الإطارات الأربعة ، وذلك ملاحظة أي شقوق تظهر على إحداها أو أنخفاض الهواء .
6- ضرورة فحص السيارة في الصيانة الأولية والكشف عن الصيانة في التوكيل، خاصة أن كانت السيارات جديدة وأتوماتيك .