بدء الامتحانات التجريبية للشهادة الإعدادية في سيناء

يؤدي 8 آلاف و690 طالبًا وطالبة فى مختلف مدارس محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، امتحانات الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١م، علي مستوي الإدارات التعليمية الستة.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، استعداد المحافظة لبدء على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" والالتزام بارتداء الكمامة داخل اللجان واستخدام الكاشف الحراري للكشف على الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات، والحفاظ على التباعد الاجتماعى بين الطلاب فى اللجان، وتطهير اللجان قبل الامتحان واستخدام معقمات الأيدى والأسطح بصفة مستمرة، مشيرا إلى تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية فى ديوان عام المديرية بالعريش، وغرف عمليات فرعية فى مختلف الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتنسيق فيما بينهم لحل أية مشكلات طارئة تحدث في اللجان.





من جانبها، لفنت مني ابو المعاطي مدير إدارة العريش التعليمية، إلى أن الامتحان عبارة عن ورقة امتحانية تضم عددا من أسئلة الاختيار موزعة على جميع المواد الدراسية التي تضاف إلى المجموع، لمدة ساعتين، مؤكدة أن أسئلة الامتحان ستكون فى مستوى الطالب المتوسط.





وأضافت مدير الإدارة، أن أعمال المراقبة داخل اللجان ستتم بواسطة معلمى المدرسة، مع تصحيح أوراق الأجوبة داخل كل مدرسة عقب انتهاء الامتحان، وإرسال كشوف الدرجات الخاصة بالطلاب إلى الإدارة التعليمية عقب انتهاء عملية التصحيح والمراجعة وتوزيع الدرجات وفقًا لتعليمات الوزارة.





كما تتواصل، اليوم الأحد، امتحانات نصف العام لصفوف النقل الإعدادى بالمعاهد الأزهرية على مستوى محافظة شمال سيناء، والتي تتم بنظام يوم ويوم لكل صف، كما يستكمل طلاب الصف الثانى الثانوى علمى وأدبى امتحاناتهم اليوم الأحد والثلاثاء المقبل.





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