ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بدء الامتحانات التجريبية للشهادة الإعدادية في سيناء

الأحد 07/مارس/2021 - 08:10 ص
الامتحانات
الامتحانات
Advertisements
احمد صالح

يؤدي 8 آلاف و690 طالبًا وطالبة فى مختلف مدارس محافظة  شمال سيناء، اليوم الأحد، امتحانات الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١م، علي مستوي الإدارات التعليمية الستة.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، استعداد المحافظة لبدء على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" والالتزام بارتداء الكمامة داخل اللجان واستخدام الكاشف الحراري للكشف على الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات، والحفاظ على التباعد الاجتماعى بين الطلاب فى اللجان، وتطهير اللجان قبل الامتحان واستخدام معقمات الأيدى والأسطح بصفة مستمرة، مشيرا إلى تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية فى ديوان عام المديرية بالعريش، وغرف عمليات فرعية فى مختلف الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتنسيق فيما بينهم لحل أية مشكلات طارئة  تحدث في اللجان.


من جانبها، لفنت مني ابو المعاطي  مدير إدارة العريش التعليمية، إلى أن الامتحان عبارة عن ورقة امتحانية تضم عددا من أسئلة الاختيار موزعة على جميع المواد الدراسية التي تضاف إلى المجموع، لمدة ساعتين، مؤكدة أن أسئلة الامتحان ستكون فى مستوى الطالب المتوسط.


وأضافت مدير الإدارة،  أن أعمال المراقبة داخل اللجان ستتم بواسطة معلمى المدرسة، مع تصحيح أوراق الأجوبة داخل كل مدرسة عقب انتهاء الامتحان، وإرسال كشوف الدرجات الخاصة بالطلاب إلى الإدارة التعليمية عقب انتهاء عملية التصحيح والمراجعة وتوزيع الدرجات وفقًا لتعليمات الوزارة.


كما تتواصل، اليوم الأحد، امتحانات نصف العام لصفوف النقل الإعدادى بالمعاهد الأزهرية على مستوى محافظة شمال سيناء، والتي تتم بنظام يوم ويوم لكل صف، كما يستكمل طلاب الصف الثانى الثانوى علمى وأدبى امتحاناتهم اليوم الأحد والثلاثاء المقبل.


اقرأ أيضا:
طرق وميادين.. ننشر المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في شمال سيناء

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قرار عاجل بشأن امتحانات الطالبات المصابات بكورونا في رمسيس كوليدج

هاشتاج شكرا دكتور طارق شوقي يجتاح فيس بوك بعد قرارات اليوم

تحديد 3 أسئلة لكل مادة للامتحان الموحد لطلاب النقل في سيناء

وزير التعليم: لا نية لإصدار قرارات جديدة بشأن الدراسة اليوم.. الامتحانات في موعدها وسنكتفي في الترم الثاني بـ الاختبارات الشهرية لتقييم الطلاب.. وسنحاسب مروجي الشائعات بالقانون

خطاب جديد من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية

وزارة التربية والتعليم تصدر قرارات جديدة لطلاب المدارس الدولية ومدارس stem

ترشيحاتنا

إنجي المقدم تخطف الأنظار بجلسة تصوير تبرز أنوثتها

سامي مغاوري عن استقالته من نقابة المهن التمثيلية: اكتشف انفلات في الوسط الفني

العثور على جثث 3 راهبات من الحرب العالمية الثانية

من أفضل موديلات كيا.. سعر كارينز 2010 في سوق المستعمل

بشرى: أكره اسمي بسبب المدرسة.. واستدعوني للتجنيد في الجامعة

رانيا فريد شوقي تنعى سوسن ربيع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة بين 600 مليون.. سيدة تحمل في جنين ثانٍ بعد 9 أيام من حدوث الحمل الأول

شاهد.. لحظة الاعتداء على شقيقين بسبب شكوى من الضوضاء

مقوي وغني بالفسفور.. 7 فوائد لتناول الحرنكش