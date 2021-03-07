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مرأة

أبيض x أبيض.. وعد تتألق في أحدث ظهور لها

الأحد 07/مارس/2021 - 07:55 ص
وعد
وعد
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة الخليجية وعد متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بمقطع فيديو جديد من أحدث ظهور لها.

وتألقت وعد في الفيديو بإطلالة عصرية، حيث ارتدت قميص ذا أكمام طويلة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، ونسقت معها بنطلون بنفس اللون أيضا.

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وانتعلت وعد حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض، فيما تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية اللأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة.


أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت على تسريحة شعر بسيطة وغير مبالغ فيها، ووضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

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