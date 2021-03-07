صحف الإمارات: السيسي والبرهان يرفضان الأمر الواقع في ملف سد النهضة..اجتماع مغلق بين بابا الفاتيكان والسيستاني..والإمارات توقف استخدام علاج ترامب

بن راشد: الحياة يجب أن تستمر رغم كورونا

العلماء يطورون علاجًا جديدًا لـ كورونا عن طريق الفم

الرئيس السيسي: عودة مفاوضات سد النهضة حتمية ولكن بشرط









تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على وقف الإمارات استخدام "علاج ترامب" لفيروس كورونا.









الجهات الصحية بالدولة توقف استخدام هيدروكسي كلوروكين لعلاج «كورونا»

وبحسب "الإمارات اليوم"، استبعدت الجهات الصحية في الإمارات، ممثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة في دبي ودائرة الصحة في أبوظبي، أدوية الهيدروكسي كلوركين (المشهور بعلاج ترامب)، وحذفها من بروتوكول العلاج بشكل كامل، والاكتفاء بأدوية مثل فافيبيرافير، وريمديسفير، وديكساميثازون وغيرها، حسب تصنيف الحالة وشدة المرض.









وأدخلت الجهات الصحية في الدولة، تحديثا على المبادئ التوجيهية الوطنية لإدارة حالات «كوفيد-19» وعلاجها سريريًا، وأعلنتها في النسخة الخامسة من الدليل، وشملت التحديثات بروتوكول الأدوية المستخدمة للعلاج.









محمد بن راشد: الحياة يجب أن تستمر رغم كل التحديات

وبحسب "الإمارات اليوم"، شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سباق السبت الممتاز «سوبر ساترداي» للخيول، الذي جرى أمس على مضمار ميدان في منطقة ند الشبا بدبي، على مدى سبعة أشواط، يبلغ مجموع جوائزها المالية مليونًا و700 ألف دولار.









وأكد بن راشد أن الحياة يجب أن تستمر رغم كل التحديات التي تواجه العالم بسبب جائحة كورونا، ودولة الإمارات جزء من هذا العالم، تسعى بجد وتعمل بكل مؤسساتها وأجهزتها ومرافقها الاقتصادية والصحية والترفيهية، وغيرها من الجهات المعنية، على إعادة تدوير عجلة الحياة الآمنة المحصنة بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصارمة، التي تحمي جميع فئات المجتمع من الآثار السلبية لهذا الوباء المستجد.









بابا الفاتيكان يزور أربيل والموصل وقرقوش في ثالث يوم له في العراق

وبحسب "الإمارات اليوم"، يحيي بابا الفاتيكان، الأحد، في اليوم الثالث من زيارته التاريخية للعراق، قُدّاسًا في أربيل، ثم يتوجه بعد ذلك لزيارة الموصل وقرقوش، اللتين عانتا على مدى 3 سنوات من انتهاكات تنظيم داعش الإرهابي.









وتحمل هذه المحطة من زيارة البابا فرنسيس للعراق أهمية كبرى، لا سيما أن محافظة نينوى، وعاصمتها الموصل، تشكّل مركز الطائفة المسيحية في العراق، وتعرّضت كنائسُها وأديرتها التاريخية لدمار كبير على يد التنظيم المتطرف.









وشدد البابا فرنسيس الثاني على أن الإرهاب يسيء للأديان كافة، واصفا العداء والتطرف والعنف بخيانة للدين.









كما وصف الإرهاب بأنه يستغل الدين، مضيفا: "نحن من يجب أن نمنع من يستغله كغطاء، لأن الإرهاب والعنف لا يأتيان من الدين".









إمكانات واعدة لدواء ضد كورونا يؤخذ عن طريق الفم

وبحسب "البيان"، أعلنت شركة الأدوية العملاقة "ميرك" ومختبر أمريكي، أمس، إحراز تقدّم في تطوير دواء مضادّ لكوفيد-19 يؤخذ عن طريق الفم، وقد أظهر العقار الذي ما زال قيد التجربة آثارًا إيجابية في تخفيف الحمولة الفيروسيّة.









وكانت "ميرك" أوقفت نهاية يناير عملها على تطوير لقاحَين محتملين لكوفيد-19، لكنّها تُواصل أبحاثها حول علاجَين آخرين للمرض، أحدهما عقار "مولنوبيرافير" الذي تُطوّره بالشراكة مع "ريدجباك بايو" الأمريكيّة.









وخلال اجتماع السبت مع متخصّصين في الأمراض المعدية، أشار مطوّرو الدواء إلى أنّ العقار قلّل إلى حدّ كبير الحمولة الفيروسيّة لدى المرضى بعد خمسة أيام من العلاج.









وقالت كبيرة مسئولي الأدوية في "ريدجباك بايو" ويندي بينتر، في بيان، إنّ "هناك حاجة إلى العلاجات المضادّة لـ سارس-كوف-2 لم تتمّ تلبيتها. هذه النتائج الأولية تُشجّعنا".









كما تعمل "ميرك" على علاج يُسمّى "إم كاي-711"، وقالت المجموعة نهاية يناير إنّ النتائج الأولى للتجارب السريريّة تُظهر انخفاضًا بأكثر من 50% في خطر الوفاة أو فشل الجهاز التنفسي لدى المرضى في المستشفيات المصابين بأشكال متوسّطة إلى شديدة من كوفيد-19.









ترامب يدعو اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري لعدم استخدام اسمه دون موافقته

وبحسب "البيان"، طالب محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري وغيرها من الكيانات الجمهورية بالتوقف عن استخدام اسمه في رسائل البريد الإلكتروني والسلع والأشياء الخاصة بجمع الأموال دون إذنه.









وتم إرسال رسائل الكف والمنع، التي أفادت بها صحيفة "بوليتيكو" لأول مرة، أول من أمس، إلى اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، ولجنة الكونغرس الجمهورية الوطنية، ولجنة مجلس الشيوخ الجمهورية الوطنية التي استخدمت ترامب في نداءات جمع الأموال.









وأرسلت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، أمس الأول، على سبيل المثال نداء بالبريد الإلكتروني يقول "الموعد النهائي لإضافة اسمك إلى بطاقة شكر الرئيس ترامب الرسمية يحل بعد ست ساعات فقط"، مشيرةً إلى "مدى صعوبة عمله في سبيل تقوية روابط العائلات الأمريكية".









السيسي والبرهان يرفضان «الأمر الواقع» في ملف سد النهضة

أعلنت مصر والسودان السبت، عزمهما تكثيف الجهود المشتركة خلال الفترة المقبلة، في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، باتجاه الدفع نحو التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن، حول ملء وتشغيل سد النهضة، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين دول الحوض، بغرض تحقيق الاستخدام المستدام للموارد المائية في نهر النيل، على النحو الذي من شأنه أن يحقق المصالح المشتركة لشعوب كافة الدول، وتجنب الإضرار بأي طرف.









جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عقب جلسة مباحثات في القصر الرئاسي بالخرطوم، التي وصلها السيسي أمس السبت، في أول زيارة له منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.











وأوضح السيسي أنه تم بحث «مستجدات مفاوضات سد النهضة، وهو الملف الذي يمس صميم المصالح الحيوية لمصر والسودان، بوصفهما دولتي المصب ، واللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا المشروع الضخم».









وأضاف أنه تم الاتفاق «على أهمية التنسيق الوثيق والتشاور فيما بيننا حول هذا الأمر»، وتابع: «أكدنا حتمية العودة لمفاوضات جادة وفعالة، بهدف التوصل في أقرب فرصة ممكنة وقبل موسم الفيضان القادم إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، ويعزز من أواصر التعاون بين دولنا وشعوبنا». وشدد على أن رؤى مصر والسودان تطابقت بشأن رفض فرض الأمر الواقع، وبسط السيطرة على النيل الأزرق من خلال إجراءات أحادية لا تراعي مصالح دولتي المصب، وهو ما يؤكده إعلان إثيوبيا عزمها تنفيذ المرحلة الثانية من ملء السد من دون اتفاق ينظم ملء وتشغيل سد النهضة، وهو الإجراء الذي قد يهدد بإلحاق أضرار جسيمة بمصر والسودان.









وقال السيسي: «بحثنا سبل استئناف المفاوضات من خلال تشكيل رباعية دولية تشمل الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط، وهي الآلية التي اقترحها السودان، وأيدتها مصر لدعم جهود رئيس الكونغو رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي».









وقال، إن الجانبين أكدا ثقتهما في جهود الرئيس الكونغولي، وقدرته على التوصل إلى الاتفاق المنشود بشأن سد النهضة.









وشدد على أن العلاقات بين مصر والسودان شهدت زخمًا يستحق الإشادة خلال الفترة الماضية، والمتمثل في ارتفاع مستوى التنسيق بين البلدين عبر الزيارات المتبادلة والتشاور المكثف والمستمر.









بابا الفاتيكان يجتمع مع السيستاني ويندد بالإرهاب والتطرف

وبحسب "الخليج"، أجرى البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، لقاء مغلقًا مع المرجع العراقي علي السيستاني في مدينة النجف في اليوم الثاني لزيارته التاريخية إلى العراق.











وزار مهد النبي إبراهيم (عليه السلام) قبل أن يحيي أوّل قداس له في البلاد، بكاتدرائية مار يوسف للكلدان ببغداد.









وأبدى السيستاني اهتمامه بأمن وسلام المسيحيين العراقيين، بحسب بيان صدر عن مكتبه بعد الاجتماع. كما شدّد، خلال اللقاء الذي بدأ نحو الساعة التاسعة في منزله، وانتهى بعد خمسين دقيقة، على ضرورة أن يتمتع المسيحيون «بكامل حقوقهم الدستورية».









وبحسب بيان صادر عن الفاتيكان، كان اللقاء «فرصة للبابا لتقديم الشكر إلى المرجع الديني العراقي لأنه رفع صوته في مواجهة العنف والصعوبات الكبيرة في السنوات الأخيرة، دفاعًا عن الأضعف والأكثر اضطهادًا».









وبعد النجف التي شكّل اللقاء فيها مع السيستاني أبرز محطات زيارة الحبر الأعظم، حطّ البابا فرنسيس في أور، الموقع الرمزي من الناحية الروحية، حيث ندد في خطاب ب«الإرهاب الذي يسيء إلى الدين».









وقال البابا في خطابه الذي سبق صلاة مع ممثلين عن الطوائف الدينية «لا يصدر العداء والتطرف والعنف من نفس متدينة: بل هذه كلها خيانة للدين».











وأضاف: «نحن المؤمنين، لا يمكن أن نصمت عندما يسيء الإرهاب للدين. بل يجب علينا إزالة سوء الفهم». و













شكّلت زيارة أور، الموقع الأثري في جنوب العراق الذي يعتقد أنه مكان مولد النبي إبراهيم (عليه السلام)، أب الديانات السماوية، حلمًا للبابا الأسبق يوحنا بولس الثاني في عام 2000 لكن الزيارة لم تتحقق حينها.