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مرأة

قبل رمضان.. هاني الناظر يحذر من ارتكاب أخطاء تؤدي لارتفاع إصابات كورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 08:47 ص
هاني الناظر
هاني الناظر
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هاجر هانئ
حذر الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، المواطنين من التزاحم على شراء سلع ومستلزمات شهر رمضان، لعدم انتشار فيروس كورونا، مع اتباع الإجراءات الاحترازية عند الذهاب إلى الأسواق.

وقال هاني الناظر: "باقي على حلول شهر رمضان حوالي خمسة اسابيع واسمحوا لي ان اطلب مبكرا من حضراتكم ومن كل المصريين من الان عدم الانتظار حتي اخر يومين قبل بدء الشهر الكريم والنزول والتكدس في الاسواق كما حدث العام الماضي مما نتج عنه انتشار الاصابة بـ فيروس كورونا بشكل كبير".


وأضاف الناظر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "وهنا اقترح ان حضراتكم تبدأوا من الان وبهدوء وبدون اي تزاحم في شراء احتياجاتكم وبشكل تدريجي بحيث تنتهون تماما من مشترياتكم مبكرا جدا وبعيدا عن التزاحم …النقطة الثانية من قلبي وخوفا علي صحتكم وصحة اولادكم لا داعي نهائيا للعزومات العائلية وغير العائلية وتعالوا نستحمل هذا العام وكل عائلة تقفل علي نفسها بابها ولا داعي لاي تجمعات فطور او سحور فما حدث العام الماضي كان مؤلم".

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وتابع: "ايضا ادعو الهيئات والشركات والجمعيات والنوادي والمؤسسات والاحزاب التي تعودت عمل افطار وسحور جماعي عدم تنظيم مثل هذه المناسبات واخيرا ادعو الخيرين من ابناء هذا الوطن عدم اقامة اي موائد رحمن نهائيا ويمكن استبدالها بدعم مادي للمحتاجين …اللهم اني بلغت اللهم فاشهد".
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