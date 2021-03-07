قبل رمضان.. هاني الناظر يحذر من ارتكاب أخطاء تؤدي لارتفاع إصابات كورونا

حذر الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، المواطنين من التزاحم على شراء سلع ومستلزمات شهر رمضان، لعدم انتشار فيروس كورونا، مع اتباع الإجراءات الاحترازية عند الذهاب إلى الأسواق.





وقال هاني الناظر: "ب اقي على حلول شهر رمضان حوالي خمسة اسابيع واسمحوا لي ان اطلب مبكرا من حضراتكم ومن كل المصريين من الان عدم الانتظار حتي اخر يومين قبل بدء الشهر الكريم والنزول والتكدس في الاسواق كما حدث العام الماضي مما نتج عنه انتشار الاصابة بـ فيروس كورونا بشكل كبير".









وأضاف الناظر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "وهنا اقترح ان حضراتكم تبدأوا من الان وبهدوء وبدون اي تزاحم في شراء احتياجاتكم وبشكل تدريجي بحيث تنتهون تماما من مشترياتكم مبكرا جدا وبعيدا عن التزاحم …النقطة الثانية من قلبي وخوفا علي صحتكم وصحة اولادكم لا داعي نهائيا للعزومات العائلية وغير العائلية وتعالوا نستحمل هذا العام وكل عائلة تقفل علي نفسها بابها ولا داعي لاي تجمعات فطور او سحور فما حدث العام الماضي كان مؤلم".





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