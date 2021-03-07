نشرة أخبار العالم.. التحالف يصد هجومًا حوثيًا بـ 5 طائرات مفخخة.. بشرى بشأن كورونا.. واليونان تكذب تركيا: لا يوجد تقارب بين القاهرة وأنقرة

شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، تابعها موقع "صدى البلد" على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:





أصدرت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والإتصالات البحرينية تحذيرا شديد اللهجة بشأن طقس الأحد حيث توقعت ان تشهد المملكة أجواء مليئة بالرياح القوية.





وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم، على خطة إغاثة الرئيس جو بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار ضد فيروس كورونا "كوفيد 19" في تصويت على الخط الحزبي بعد جلسة طوال الليل تأجلت مرارًا وتكرارًا حيث حاولت الأقلية الجمهورية لكنها فشلت في تنفيذ حوالي 30 تعديلًا.





كشفت اليونان اليوم الأحد، عن كذب التصريحات التركية الأخيرة بشأن علاقتها مع مصر، والتي تسعى خلالها إحداث أزمة بين أثينا والقاهرة.





أعلنت شركة الأدوية العملاقة ميرك ومختبر أمريكي اليوم عن إحراز تقدم في تصميم دواء يؤخذ عن طريق الفم ضد كوفيد -19 حيث أظهرت مضادات الفيروسات آثارًا إيجابية في تقليل الحمل الفيروسي في الاختبارات الحالية.





قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن إعادة فتح مدارس إنجلترا لجميع الطلاب يوم الاثنين، يمثل الخطوة الأولى نحو العودة إلى الحياة الطبيعية، وهو أمر ممكن فقط بسبب جهود الجمهور لخفض معدلات الإصابة.





نقلت وكالة بلومبرج الأمريكية عن مصدر مطلع إن قراصنة تسللوا إلى حسابات 60 ألف شخص على الأقل من مستخدمي مايكروسوفت.





صدر عن مسئولين أتراك كبار، خلال الأيام الماضية، تصريحات بها الكثير من التودد تجاه مصر، ما فسر على نطاق واسع على أنه إشارة إلى وجود تقارب أو محاولة إيجاد تقارب بين أنقرة والقاهرة، لدرجة أن الكثير من العناوين خرجت تتحدث عن إمكانية حدوث مصالحة، لكن يبدو أن الأمر ليس كذلك.



