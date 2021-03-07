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رياضة

اليوم.. استكمال صرف مستحقات حكام منطقة القاهرة عن الموسم الجاري

الأحد 07/مارس/2021 - 08:03 ص
صدى البلد
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يسرى غازى
أعلنت لجنة الحكام الفرعية في منطقة القاهرة لكرة القدم برئاسة توفيق السيد، عن موعد استكمال صرف بقية المستحقات المالية عن إدارة المسابقات المحلية ومراكز الشباب.

وقررت اللجنة الفرعية للحكام بمنطقة القاهرة استكمال صرف مستحقات قضاة الملاعب اليوم الأحد بمقر اللجنة.

وتضمنت بقية المستحقات المالية المتأخرة عن إدارة مباريات القسم الاول والثاني والثالث ومراكز الشباب والمرة النسائية عن الموسم الحالي وحتى ١٥ يناير الماضى.

وأوصت اللجنة الفرعية الحكام "قضاة الملاعب" التابعين إليها بضرورة توخى الحذر وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لدى صرف بقية المستحقات المالية المتأخرة.

وطالبت اللجنة الفرعية للحكام بمنطقة القاهرة قضاة الملاعب بضرورة الحضور إلى مقر المنطقة اليوم الاحد من الساعة الرابعة عصرا وحتى السابعة مساءا لاستكمال صرف بقية المستحقات المالية المتأخرة
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