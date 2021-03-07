اليوم.. استكمال صرف مستحقات حكام منطقة القاهرة عن الموسم الجاري

أعلنت لجنة الحكام الفرعية في منطقة القاهرة لكرة القدم برئاسة توفيق السيد، عن موعد استكمال صرف بقية المستحقات المالية عن إدارة المسابقات المحلية ومراكز الشباب.





وقررت اللجنة الفرعية للحكام بمنطقة القاهرة استكمال صرف مستحقات قضاة الملاعب اليوم الأحد بمقر اللجنة.





وتضمنت بقية المستحقات المالية المتأخرة عن إدارة مباريات القسم الاول والثاني والثالث ومراكز الشباب والمرة النسائية عن الموسم الحالي وحتى ١٥ يناير الماضى.





وأوصت اللجنة الفرعية الحكام "قضاة الملاعب" التابعين إليها بضرورة توخى الحذر وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لدى صرف بقية المستحقات المالية المتأخرة.



