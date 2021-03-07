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منوعات

بالصدفة.. غواص يعثر على كمية هائلة من الكوكايين بقيمة 1.5 مليون دولار.. شاهد

الأحد 07/مارس/2021 - 08:52 ص
غواص يعثر على كمية
غواص يعثر على كمية هائلة من الكوكايين بقيمة 1.5 مليون دولار
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هدير علاء
في واقعة غريبة من نوعها، عثر غواص على كمية هائلة من مخدر الكوكايين، تصل قيمتها إلى نحو مليون ونصف دولار أمريكي، مخبأة داخل كيس قمامة في شكل قوالب، وذلك أثناء تواجده قبالة سواحل جزر "فلوريدا كيز"، الواقعة في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة "فلوريدا" بين خليج المكسيك والمحيط الأطلسي.


وأفادت تقارير إخبارية بأن المادة المخدرة كانت مخبأة في شكل 25 قالبًا أشبه بقوالب الطوب وموضوعة داخل ما وُصف بـ"رزمة طافية" على سطح المياه، وقد عثر عليها الغواص، والذي لم تكشف السلطات عن هويته لوسائل الإعلام.


كان ذلك أثناء السباحة بالقرب من جزيرة "كريج كي"، وهي جزيرة تقع في وسط سلسلة جزر "فلوريدا كيز"، وذلك بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي.




وأبلغ الغواص الشرطة في أعقاب ذلك، وأفادت إدارة شرطة مقاطعة "مونرو" بولاية "فلوريدا" الأمريكية في بيان لها بأنه قد تمت مصادرة المادة المخدرة من قبل المختصين.


وجاء في تقارير إخبارية حول الواقعة أن وزن كمية الكوكايين التي عُثِر عليها يُقدر بحوالي 31 كيلو جرامًا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول مصدرها المحتمل أو كيفية وصولها إلى هذه المنطقة أو إذا ما كانت السلطات قد ألقت القبض على مشتبه به في عملية تهريبها.




وتداولت عدة وسائل إعلام خلال الساعات الماضية لقطات مصورة لهذه الكمية الهائلة من مادة الكوكايين المخدرة، التي كانت مخبأة داخل كيس قمامة أسود اللون محكم الإغلاق، كما يتبين في اللقطات المرفقة.
بالصدفة.. غواص يعثر على كمية هائلة من الكوكايين بقيمة 1.5 مليون دولار.. شاهد
بالصدفة.. غواص يعثر على كمية هائلة من الكوكايين بقيمة 1.5 مليون دولار.. شاهد
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