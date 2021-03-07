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أخبار البلد

7 حالات.. متى يحق لشركة الكهرباء فسخ التعاقد مع المشترك وفصل التيار؟

الأحد 07/مارس/2021 - 08:20 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
استعرض جهاز مرفق الكهرباء على صفحته الرسمية على فيس بوك، الأسباب التى تدفع شركة توزيع الكهرباء إلى فسخ التعاقد مع المشترك وفصل التيار الكهربائي على النحو التالي:


1- فى حالة قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد علیھا دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء (مادة 9من اللائحة التجارية لشركات التوزيع).


2- في حالة قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة أو التفتیش أو التغییر أو الصیانة أو الإصلاح أو التعدیل التى ترى الشركة لزومھا سواء للمھمات المركبة لتوصیل التغذیة الكھربائیة أو العدادات (مادة 10 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).


3- في حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطاره بأنه ستتم محاسبته وفقًا لمتوسط استھلاكه الشھري عن السنة الأخیرة أو متوسط استھلاكه الشھري من تاریخ التعاقد أیھما أقل مدة، وذلك بحد أقصى مدة ستة أشھر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكھربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید (مادة 21 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).


4- في حالة قیام المستهلك بھدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكھربائیة له (مادة 21 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).


5- في حالة رغبة المستهلك فى إنھاء التعاقد مع الشركة (مادة 24 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).


6- في حالة تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال ثلاثین یومًا من تاریخ المطالبة (مادة 27 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).


7- في حالة عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أي أضرار كهربائية والتي تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين (مادة 28 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).
 
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