ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لتقوية العضلات.. تمارين رياضية لإنقاص الوزن

الأحد 07/مارس/2021 - 08:39 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
Advertisements
شيرين عادل
قدمت فالنتينا مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية في مجموعة فنادق كليوباترا، تمارين رياضية للياقة وتقوية عضلات الجزء السفلي من البطن والتي تساعد على إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الموجودة في منطقة البطن والجسم والحفاظ على تناسق شكل الجسم.

وأشارت إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وتعد هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم، وقد عرضها برنامج "صباح البلد"  المذاع على قناة "صدى البلد"،لافتا إلى أنها تعتبر مهمة للقلب والجسم بالكامل.

وأوضحت أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لتقوية عضلات البطن.. تمارين رياضية لإنقاص الوزن والتخلص من الدهون.. فيديو

لمختلف الأعمار.. تمارين رياضية لإنقاص الوزن وتقوية العضلات.. فيديو

باستخدام زجاجات المياه.. تمارين رياضية لإنقاص الوزن

لإنقاص الوزن.. تمارين رياضية لتقوية عضلات الركبة واللياقة البدنية

لإنقاص الوزن.. تمارين رياضية لتقوية عضلات البطن واللياقة البدنية

لإنقاص الوزن وتقوية عضلات البطن.. تمارين رياضية لمختلف الأعمار.. فيديو

ترشيحاتنا

دعاء الصباح للرزق.. يساعد على جلبه سريعا وزيادة التوفيق في العمل

بخرطوش في الرأس.. إصابة صيدلي أثناء هروبه من قطاع الطرق بـ سوهاج

شاهد.. أحدث ظهور لوالدة أحمد السقا

برازيلي يقتل طليقته بسبب حظره على واتساب

التحالف يصد هجومًا حوثيًا بـ 5 طائرات مفخخة

منار سعيد المصابة بالشيخوخة المبكرة: بتقبل نظرة الناس ليا بابتسامة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برازيلي يقتل طليقته بسبب حظره على واتساب

حالة بين 600 مليون.. سيدة تحمل في جنين ثانٍ بعد 9 أيام من حدوث الحمل الأول

شاهد.. لحظة الاعتداء على شقيقين بسبب شكوى من الضوضاء