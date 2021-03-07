ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مدير مستشفى الحريري بلبنان: الطاقم الطّبي والتمريضي منهك.. ولكنهم أبطال

الأحد 07/مارس/2021 - 08:43 ص
لبنان
لبنان
Advertisements
أمينة الدسوقي
قال مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس أبيض إنه يتم الاستيقاظ كل صباح على تقرير المستشفي حيث أن الأسرة لا تزال مليئة بالمرضي وكذلك الطوارئ.

وأوضح أبيض خلال تغريدة له على تويتر نقلتها ليبانون فايلز "يجهد أحدنا في إيجاد نقاط مضيئة في وسط كل هذا الظلام الوبائي والاقتصادي والمعيشي. تستيقظ على تقرير المستشفى الصباحي، لتجد الأسرّة لا تزال ملأى، والطوارئ كذلك. ومع هذا، لا تسمع أيّ شكوى أو اعتراض من طاقم طبي وتمريضي منهك، لكنه يقوم بواجبه على أكمل وجه. بالفعل، الأبطال يعملون هنا".

يذكر أن البنوك اللبنانية تشهد موجة ضخمة من التسريح مع تفاقم الأزمة المالية في البلاد، وبعد شح الدولار الأمريكي في البلاد الحاد في قيمة العملة الوطنية شدد مصرف لبنان المركزي من إجراءاته تجاه مصارف البلاد.

وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن المصارف البالغ عددها 65 مصرفا اضطرت لتشغيل 1045 فرعا مصرفيا التجاوب مع الإجراءات الخاصة بتقليص نفقاتها وإغلاق بعض فروعها وصرف عدد من موظفيها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد إعلان فقدان السيطرة على كورونا.. مدير مستشفى الحريري يكشف كيفية تجنب سقوط لبنان في الهاوية

رقمٌ قياسي لوفيات كورونا.. مسئول لبناني: الأسابيع المقبلة ستكون صعبة على البلاد

كورونا في لبنان.. مسؤول طبي يكشف موعد انخفاض الإصابات خلال فترة الإغلاق

مسؤول لبناني: طفرات كورونا الجديدة تثير القلق

نزيف في القطاع الطبي.. مسئول لبناني: توزيع لقاح كورونا تحد للعالم كله

بشرى سارة .. نقيب أطباء لبنان يكشف موعد فتح البلاد تدريجيا

ترشيحاتنا

علماء يزفون بشرى بشأن فيروس كورونا

حالة بين 600 مليون.. سيدة تحمل في جنين ثانٍ بعد 9 أيام من حدوث الحمل الأول

إبراهيم سعيد: حسين الشحات بيهرب من الكرة.. وموسيماني ضيع الفوز

أهم الأخبار.. كهربا خارج المنتخب..أحدث ظهور لوالدة أحمد السقا.. وعلي جمعة: عقل آينشتاين وزويل مثل أي إنسان

أخبار الرياضة.. البدري يعلن تضامنه مع الأهلي في أزمة كهربا.. النقاز يكشف كواليس حديثه مع لاعبي الزمالك

مظاهرات عنيفة في باراجواي احتجاجا على إدارة أزمة كورونا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصدفة.. غواص يعثر على كمية هائلة من الكوكايين بقيمة 1.5 مليون دولار.. شاهد

برازيلي يقتل طليقته بسبب حظره على واتساب

حالة بين 600 مليون.. سيدة تحمل في جنين ثانٍ بعد 9 أيام من حدوث الحمل الأول