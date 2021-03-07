مدير مستشفى الحريري بلبنان: الطاقم الطّبي والتمريضي منهك.. ولكنهم أبطال

قال مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس أبيض إنه يتم الاستيقاظ كل صباح على تقرير المستشفي حيث أن الأسرة لا تزال مليئة بالمرضي وكذلك الطوارئ.





وأوضح أبيض خلال تغريدة له على تويتر نقلتها ليبانون فايلز "يجهد أحدنا في إيجاد نقاط مضيئة في وسط كل هذا الظلام الوبائي والاقتصادي والمعيشي. تستيقظ على تقرير المستشفى الصباحي، لتجد الأسرّة لا تزال ملأى، والطوارئ كذلك. ومع هذا، لا تسمع أيّ شكوى أو اعتراض من طاقم طبي وتمريضي منهك، لكنه يقوم بواجبه على أكمل وجه. بالفعل، الأبطال يعملون هنا".





يذكر أن البنوك اللبنانية تشهد موجة ضخمة من التسريح مع تفاقم الأزمة المالية في البلاد، وبعد شح الدولار الأمريكي في البلاد الحاد في قيمة العملة الوطنية شدد مصرف لبنان المركزي من إجراءاته تجاه مصارف البلاد.



