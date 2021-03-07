مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية: مصر تستهدف تقوية علاقات التعاون مع السودان في كافة المجالات

قال أحمد سمير، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن العلاقة بين مصر والسودان تاريخية، ويربط مصر والسودان علاقات الأخوة والصداقة.





وأضاف أحمد سمير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز: " أن اليوم هناك إرادة سياسية قوية جدًا، تستهدف تقوية تلك العلاقات على كافة المستويات والمجالات .





وتابع مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن هذا التخطيط يعمل على تحقيق مصالح مشتركة بين الدولتين، منوها إلى أن مصر والسودان يربطهما العديد من السبل للتبادل التجاري والجمارك.



