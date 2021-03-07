لم يتم حل المشكلة.. توصيل الكهرباء للمنازل مطلب سكان نجع الكولا فى قنا

استغاث المواطن أحمد سعد خير عبدالغني، والمقيم نجع الكولا قرية البراهمة مركز قفط محافظة قنا، في شكوي بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد"، بسبب عدم توصيل خدمة الكهرباء لمنازلهم.





ويقول في رسالته: نعاني نحن سكان نجع الكولا قرية البراهمة من قبل عام 2005، من أجل توصيل الكهرباء ولم يستجب لنا أي حد من الجهات المختصة.





وأضاف: كلما ذهبنا إلى شبكة كهرباء قفط يقولون هاتوا ورق من المجلس بتاع البراهمة إن البيوت غير مخالفة وبنعمل كدا والبيوت غير مخالفة وبنجيب ورق اني مفيش مانع لتركيب الكهرباء، مع العلم إننا موصلين خط مياه من نفس الشارع وإحنا آخر 5 بيوت في الشارع.





وأشار: أنا أخويا ساب البلد وراح عاش في الغردقة بسبب عدم تركيب الكهرباء هو وعياله وأمي وأنا نفس الموضوع معايا شقة متشطبة ومش عارف أوصل فيها الكهرباء ولا عارف أعمل إيه يعني نسيب بلدنا، وأبناء عمي يعملوا إيه، أنا وأخي جينا الغردقة عشان الشغل بتاعنا طيب، وهما اللي قاعدين هناك على طول يعملوا ايه ومعاهم 3 أولاد عايزين يتجوزوا والشقق كاملة مش ناقصة غير الكهرباء.





وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بحالهم وتوصيل خدمة الكهرباء لمنازلهم.





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