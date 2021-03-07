الخرطوم تبحث سيناريوهات مختلفة للتعامل مع ملف سد النهضة.. تصريح جديد من وزير الري السوداني

كشف وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، اليوم الأحد، أن الخرطوم تبحث سيناريوهات مختلفة للتعامل مع ملء إثيوبيا لسد النهضة.





وقال عباس، في تصريح خاص لشبكة "العربية"، إنه لا يمكن الاستفادة من سد النهضة دون الالتزام بالقانون الدولي، مشددا على أهمية أن يكون سد النهضة بادرة للتعاون الإقليمي وليس لفرض الهيمنة.





وطالب وزير الري السوداني بأن تستغرق عملية التخزين في سد النهضة شهرين على الأقل.





وأعرب عباس عن ترحيبه الكبير بتأييد مصر لمقترح الوساطة الرباعية في أزمة سد النهضة.





وشهدت جلسة المباحثات التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، خلال زيارته إلى السودان، التطرق للعديد من الموضوعات المشتركة الهامة بين البلدين والقضايا الاقليمية أيضا، فضلا عن ملف سد النهضة.





كما شهد اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودان، تبادل الرؤى بشأن تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق على أن المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان بوصفهما دولتي المصب اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد، مع التشديد على رفض أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق.



