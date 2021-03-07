تنسيقية شباب الأحزاب : اليوم العالمي للمرأة نتيجة مجهودها وكفاحها على مر العصور

قالت رشا أبو شقرة ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، إن اليوم العالمي للمرأة هو نتيجة مجهود وكفاح ثمرة نضالها على مر العصور.





وأضافت أبو شقرة ، خلال حواره ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن المرأة كانت تعبر عن مطالبها واحتياجاتها والظروف اللاإنسانية التى كانت تعانى منها .





وأشارت إلى أن المرأة المصرية استطاعت المطالبة بكثير من حقوقها ، ومازالت تسعى حتى الآن بالعالم كله لتحقيق إنجازات ونجاحات اكثر .





وتابعت أن الأمم المتحدة استجابت لكفاحات المرأة المستمرة ، وقامت بتحديد يوم 8 مارس كيوم عالمي للمرأة ، وهو مكسب حقيقي ل ثمرة الكفاح .



