شجرة تنهي حياة رجل بطريقة بشعة.. تفاصيل

أنهت شجرة، حياة رجل، حيث توفي جراء سقوطها عليه بينما كان يخيم مع زوجته وشقيقه البالغ من العمر 11 عامًا، ويقضيان أوقاتا ممتعة.





توفي "ريان أوكارول" والذي يبلغ من العمر 25 عامًا، متأثرًا بجراحه بعد أن سقطت عليه شجرة بعد أن أقام معسكرًا في حديقة تيهدي كونتري في كورنوال، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





فيما كانت زوجة ريان وشقيقه الأصغر في خيمة الشجرة عندما سقطت، وجاء في التحقيق أنه توفي متأثرا بجروح خطيرة في الرأس بعد سقوط شجرة 20 قدما عليه.





سمعت هيئة المحلفين أن رايان قد نصب خيمة على شكل أرجوحة شبكية أعلى من الحد الأقصى البالغ 4 أقدام الموصى به في تعليمات الشركة المصنعة، وفقًا لتقارير كورنوال لايف.





وسافر صاحب العمل ريان وزوجته ستيفاني ليل سانشيز وشقيقه نيك البالغ من العمر 11 عامًا إلى كورنوال من ساوثهامبتون، لقضاء عطلة في ركوب الأمواج، وصلوا إلى موقف سيارات قرروا تعليق خيمة شجرة بين ثلاثة أشجار قبالة ممر للمشاة بالقرب من موقف السيارات.





باستخدام ضوء مصباح الهاتف فقط، قام رايان بتوصيل الخيمة، وقالت زوجته إنه سحب الزوايا للتأكد من أنها آمنة و"متينة"، وبمجرد دخولها إلى الخيمة سمعت صراخ الأخ الأصغر وصوت سقوط الشجرة، لتذهب إلى مكان الصوت وتجد زوجها جثة هامدة.