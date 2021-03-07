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مرأة

على شاطئ البحر .. لاميتا فرنجية تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

الأحد 07/مارس/2021 - 09:05 ص
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بصور جديدة لها خلال تواجدها على أحد الشواطئ.

وتألقت لاميتا فرنجية في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت جيبة قصيرة تصل أعلى الركبة واتسمت برسومات الورد التي جمعت بين اللون الأبيض و الأحمر، و نسقت معها بلوزة بنفس النقوشات.

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وظهرت  لاميتا فرنجية حافية القدمين، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجورهرات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، فيما ارتدت نظارة شمس صغيرة الحجم ذات إطار وعدسات باللون الأسود.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت  لاميتا فرنجية على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.

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