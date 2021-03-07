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منوعات

غبي منه فيه .. لص ينفذ عملية سطو كبرى وفيلم يكشف جريمته

الأحد 07/مارس/2021 - 11:02 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
في جرائم السرقة قد يخطئ اللصوص ويتركون ورائهم أدلة تمنح الشرطة بداية الخيط للوصول إليهم، وقد تكون تلك الأدلة شديدة البساطة، كما حدث مع "ليهي" اللص الذي أودى به مشاهدة أفلام على أحد المنصات الشهيرة إلى السجن. 

ألقت الشرطة القبض على اللص عندما اخترق جهاز iPad واستخدمه لمشاهدة فيلم على حساب المالك عبر منصة "أمازون برايم"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

كان اللص والذي يدعى "دروجي ديفيد ليهي" البالغ من العمر 42 سنة، قد سرق معدات إلكترونية ومجوهرات خلال عملية سطو واحدة.

وعندما عاد الضحية وجد أنه قد ترك جهازه اللوحي "آيباد"  مسجلًا في خدمة البث عبر "أمازون" التي تبلغ قيمتها 7.99 جنيهًا إسترلينيًا.

وقام اللص بالضغط نقرتين للدفع مقابل مشاهدة فيلم، مع فرض الرسوم على البطاقة المصرفية للمالك، وتتبع المحققون جهاز iPad المسروق إلى اتصال الإنترنت في منزل ليهي في لوتون.

واعترف ليهي بستة عمليات اقتحام أخرى في 2018 و 2019 وسجن لمدة عامين وشهرين الشهر الماضي في محكمة التاج بالمدينة، وأضاف "دي سي جيسون ويلر"، من شرطة بيدفوردشير: "ليهي مجرم كبير اعتذر عن أفعاله وقال إنه ارتكب هذه الجرائم لإطعام إدمانه للمخدرات، ونأمل أن يعيد النظر الآن في أفعاله ويبتعد عن حياة الجريمة ".

إنه ليس المحتال الأول الذي تم القبض عليه بترك أثر غير عادي، ففي يناير  قالت شرطة ستافوردشاير إنها ألقت القبض على اللص "الأكثر حظًا في العالم" عندما جلس عن طريق الخطأ على هاتف محمول واتصل بجيبه على 999 رقم الشرطة.

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