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نائبة بالشيوخ : الرئيس السيسي أعطى مكانة كبيرة للمرأة منذ توليه رئاسة مصر

الأحد 07/مارس/2021 - 09:29 ص
النائبة راندا مصطفى
النائبة راندا مصطفى
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ريهام فيكتور
هنأت النائبة راندا مصطفى ، عضو مجلس الشيوخ وأمينة المرأة بحزب حماة الوطن، كل سيدات وفتيات مصر باليوم المرأة العالمي، لافتة إلى أنه خلال السنوات الماضية كانت المرأة ممثلة شكليًا.

وأضافت النائبة راندا مصطفى، خلال حوارها ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن الرئيس السيسى أعطى مكانة كبيرة للمرأة ، كما أنه شعر بقيمة وعظمة السيدة المصرية.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس فتح للمرأة فرص عديدة فى جميع المجالات ، موضحة أن السيدات الآن تحتل البرلمان بغرفتيه من هذا التمثيل البرلمانى من هذه الدورة .

وتابعت أننا نشهد فى هذا العصر  تمثيل للمرأة لم يسبق له مثيل ، منوهة إلى أننا نتوقع الكثير من التمثيل البرلماني فى هذه الدورة ، مؤكدة أن السيدة المصرية هى وزيرة اقتصاد كل بيت .

وأكدت أن السيدة المصرية تعمل خارج المنزل استاذة جامعة ونائبة وكل جامعة مصرية بها نواب ومعيدات ورئيسة جامعة والبنوك والمدارس وغيرها من المهن ، إلى جانب عملها كوزيرة اقتصاد بمنزلها وتراعى أبنائها ومتطلبات البيت.
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