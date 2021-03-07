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بابا الفاتيكان يصل إلى الموصل فى ثالث أيام زيارته للعراق

الأحد 07/مارس/2021 - 09:24 ص
بابا الفاتيكان يصل
بابا الفاتيكان يصل إلى الموصل فى ثالث أيام زيارته للعراق
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا أفادت فيه بأن بابا الفاتيكان يصل إلى الموصل فى ثالث أيام زيارته للعراق.

ووفقا لوسائل الإعلام العراقية، توجه البابا على متن مروحيته الخاصة من مطار أربيل إلى مدينة الموصل، المدينة التي أعلنها تنظيم "داعش" مركز «خلافته» عام 2014 وسيترأس الحبر الأعظم فيها صلاة «من أجل أرواح ضحايا الحرب» في ساحة حوش البيعة.

وتحظى هذه المحطة من الزيارة بأهمية كبرى، لا سيما أن محافظة نينوى وعاصمتها الموصل، تشكّل مركز الطائفة المسيحية في العراق، وتعرّضت كنائسها وأديرتها الضاربة في القدم لدمار كبير على يد التنظيم المتطرف.

ولا تخلو هذه المحطة من زيارة البابا من تحديات أمنية، وهي تتم وسط إجراءات مشددة.

وفي وقت سابق، وصل البابا فرنسيس، في اليوم الثالث من زيارته التاريخية للعراق، إلى أربيل في الشمال، والتقى رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني.

وأحيا ابا الفاتيكان قداسًا في الهواء الطلق يضمّ الآلاف بعد أن يزور الموصل وقرقوش اللتين عانتا على مدى ثلاث سنوات من انتهاكات تنظيم «داعش».
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