مقابلة نووية.. مخاوف من كشف ميجان أسرار علاقتها بـ أحد أفراد العائلة الملكية

يعيش قصر باكنجهام في قلق شديد حيال الظهور الإعلامي المنتظر للزوجين الملكيين المنفصلين عن العائلة منذ عام، ولعل أحد الأمور المقلقة أن تكشف "ميجان ماركل" عن تفاصيل داخلية عن خلافها المفترض مع دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون".









تلك المقابلة التليفزيونية للأمير هاري وزوجته ميجان ماركل مع المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري، سيشاهدها الملايين من البشر في 68 دولة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.









وأذاعت الإعلانات التشويقية مقتطفات من حوار ميجان واتهامها للعائلة بـ "إدامة الأكاذيب" عنها وعن الأمير هاري خلال فترة وجودهما في قصر كنسينجتون، ومن المتوقع أن تخوض ميجان في تفاصيل علاقتها مع كيت في خطوة قد تتسبب في ضرر كبير للنظام الملكي.









لكن مصدرًا في مقابلة مع أوبرا أصر على أن ميجان لن تقول إلا كل ما هو جيد عن دوق ودوقة كامبريدج، كما أنه لن ينكشف أي خلاف بين الأسرتين، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".









انتشرت الشائعات حول العلاقات المتوترة بين الزوجين طوال فترة هاري وميجان في العائلة، وبحسب ما ورد قال مصدر لصحيفة "ذا صن": "هذا هو خيار ميجان النووي.. إذا اختارت التحدث بصراحة عن الوقت الذي قضته مع كيت، فإن الضرر الذي يمكن أن يلحق بالملكية سيكون هائلًا".









وأضاف المصدر: "ميجان لديها القدرة على الكشف عن مدى سوء الأمور بينها وبين هاري وويليام وكيت".