الأحزاب المصرية تشيد بزيارة الرئيس للخرطوم.. رسالة شديدة اللهجة للمعتدين على حقوق الدولتين.. صميدة: آن الأوان ليصبح صوت دولتى المصب واحدا أمام التعنت الإثيوبي

حماة وطن: توقيت زيارة السودان مهم في ضوء الاضطرابات التي تشهدها المنطقة

حزب المؤتمر يثمن الجهود المبذولة للارتقاء بالعلاقات المشتركة لأعلى المستويات

أمين حزب الحركة الوطنية: زيارة الرئيس السيسى للسودان تاريخية









استقبل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس السبت، الرئيس السيسي، حيث أجرى الجانبان مباحثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة وأمن البحر الأحمر وتنسيق المواقف في قضية سد النهضة الإثيوبي.









وفى هذا الإطار، أكدت الأحزاب المصرية أن زيارة الرئيس السيسى اليوم للعاصمة السودانية الخرطوم تعتبر تاريخية وبمثابة رسالة شديدة اللهجة لكل من يحاولون هدم الدولة.









وثمن حزب المؤتمر الجهود المبذولة للارتقاء بالعلاقات المصرية السودانية إلى أعلى مستويات التنسيق على المستوى السياسى والاقتصادى والعسكرى بما يعكس وحدة المصير.









وقال الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم للسودان والمباحثات التي أجراها مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، تعكس إرادة سياسية للارتقاء بتلك العلاقات إلى آفاق أوسع.









وأضاف أنه آن الأوان ليصبح صوت دولتى المصب مصر والسودان واحد ومسموع أمام التعنت الإثيوبي في ملف سد النهضة، مشيرا إلى توافق الزعيمين على أن المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان بوصفهما دولتي المصب اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد، مع التشديد على رفض أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق.









وأيد حزب المؤتمر المضي الجهود الثنائية والإقليمية والدولية للتوصل لاتفاق شامل ومتكامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يكون ملزمًا قانونيًا ويحقق مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار وآثار سد النهضة على مصر والسودان، خاصةً من خلال دعم المقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في هذا الملف.









واختتم رئيس حزب المؤتمر، قائلا: "نثق فى رؤية وقدرة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التعامل مع مستجدات الوضع وتطورات ملف سد النهضة وفقا لما تقتضيه المرحلة وتحتمه الضرورة".









بينما أكد مدحت نبيل، عضو الأمانة العامة وأمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة القاهرة، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان تاريخية وتعكس عمق وصلابة العلاقات بين البلدين.









وقال إن هذه الزيارة تؤكد وحدة المصير بين مصر والسودان فهما بمثابة شعب واحد كما تعطي رسالة شديدة اللهجة إلى الجميع بأن مصر والسودان لن يسمحا بالاعتداء على حقوقهما التاريخية في نهر النيل.









وأكد أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى السودان الشقيق تأتى فى توقيت مهم للغاية باعتبارها الزيارة الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، كما أنها تأتي ترسيخًا لجهود مصر بقيادة الرئيس لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة التي يمر بها، بالإضافة إلى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.









وتوقع أن يكون لهذه الزيارة العديد من الآثار الإيجابية على دعم العلاقات المصرية السودانية فى مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، ولا سيما المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية.









وأكد أن التنسيق الكبير فى المواقف بين القاهرة والخرطوم بمختلف المجالات يبعث رسالة ردع لإثيوبيا لمواجهة الابتزاز السياسى الذى تمارسه لفرض الأمر الواقع، فيما يتعلق بسد النهضة، ورفضا لأية إجراءات أحادية للاستحواذ على الموارد المائية لنهر النيل، وإصرارها على الملء الثانى للسد فى يوليو المقبل قبل التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم، كما يمثل أيضا رسالة للمجتمع الدولى على ضرورة التوصل لاتفاق عادل ومتكامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يحفظ لمصر والسودان حقوقهما المائية المشروعة التى أقرتها القوانين والمواثيق الدولية.









وأشاد حزب حماة الوطن بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى السودان، خاصة أنها تأتى فى توقيت مهم جدا في ضوء الأخطار المشتركة والاضطرابات التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي.









وقال الفريق جلال الهريدى، رئيس حزب حماة الوطن، في بيان له، إن العلاقات المصرية السودانية علاقات استراتيجية راسخة تؤكدها أواصر المحبة والتعاون التى تربط شعبي البلدين، وتعد هذه الزيارة هى الأولى للرئيس بعد ما شهدته السودان الشقيق من تطورات سياسية وتؤكد الدعم المصري للسودان والمصير المشترك والروابط التي تجمع شعبي وادي النيل.









وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لا يترك مناسبة إلا ويؤكد الموقف الاستراتيجى الثابت لمصر تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه الشقيق، ومصر تدرك أهمية دعم الاستقرار فى السودان، والذى يعد أمنا قوميا لمصر.









وأضاف أن زيارات المسئولين المصريين للسودان والمسؤلين السودانيين للقاهرة أسهمت فى تدعيم علاقات التعاون بين البلدين بشكل كبير فى مختلف المجالات، والبلدان يدركان أهمية التنسيق والتشاور فى جميع القضايا الثنائية والإقليمية.









وأشار هريدى إلى أهمية الملفات التي يحملها الرئيس في تلك الزيارة، خاصة المتعلقة بالأوضاع الأمنية بأفريقيا والبحر الأحمر، بجانب قضية سد النهضة مع اعتزام إثيوبيا الملء الثاني لبحيرة سد النهضة بشكل أحادي، مما يهدد الأمن المائى لمصر والسودان.









وأشار إلى أهمية التوصل إلى رؤية مشتركة للعمل الدبلوماسي والتوافق، خاصة أن المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان بوصفهما دولتي المصب اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد، مع التشديد على رفض أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق، ومن ثم تعزيز الجهود الثنائية والإقليمية والدولية للتوصل لاتفاق شامل ومتكامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يكون ملزمًا قانونيًا ويحقق مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار وآثار سد النهضة على مصر والسودان، خاصةً من خلال دعم المقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في هذا الملف.







