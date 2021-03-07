تعليق العمل في مؤسسات حكومية بالأردن بعد ظهور إصابات بـ كورونا

علقت مؤسسات رسمية في الأردن، عملها اليوم الأحد، بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد فيها.





ووفقًا لقناة "المملكة" الأردنية، أعلنت وزارة النقل، أمس السبت، عن تعليق الدوام في مبناها من صباح الأحد، والعودة للعمل صباح الاثنين.





وأكدت أن هذا التعليق جاء بهدف تعقيم المبنى، حفاظا على سلامة المواطنين والموظفين، وتنفيذا لتعليمات وزارة الصحة.





وقالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، إنها ستعلق العمل في مديرية أشغال إربد اليوم الأحد، بعد تسجيل إصابات بالفيروس بين الموظفين.





واستثنت الوزارة من تتطلب طبيعة عمله الحضور شريطة عدم إصابته بالفيروس.





وحصرت الوزارة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم، وموظفي الخدمات المساندة والعاملين في شركة خدمات النظافة وموظفي الأمن والحماية، والمراجعين لإجراء ما يلزم.





وسحبت فرق التقصي الوبائي الخميس، بناء على طلب الوزارة عينات عشوائية من الموظفين.





ولفتت إلى أنه خلال فترة توقف العمل سيتم مواصلة تعقيم مبنى المديرية والساحات الخارجية من قبل كوادر الدفاع المدني المختصة، مشيرة إلى أن العمل سيعود بالشكل الطبيعي غدا الاثنين.