أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 7-3-2021

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم، الأحد 7مارس 2021 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.





وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1 و 1.75 جنيه ، البطاطس بين 1 و 2.3 جنيه ، البصل بين 2.50 و 5 جنيه.





وسجلت الكوسة بين 2 و 6 جنيه للكيلو، تراوحت الفاصوليا بين 5 الى 13 جنيها ، الباذنجان البلدي بين 1.25 و 3.5 جنيه .









وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 و 5 جنيه الفلفل الحامي البلدي بين 2 و 5 جنيه.









فيما سجلت أسعار الملوخية بين 6 الى 9 جنيهات، الخيار البلدي بين 1.5 الى 4 جنيه .









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وفيما تعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر الليمون البلدي بين 6 و 16 جنيهات للكيلو.





وسجل البرتقال البلدى بين 2 و 4.5 جنيه، برتقال سكرى 3 و 4.5 جنيه ، برتقال ابوسره بين 4 و 7 جنيه للكيلو .





و سجل سعر كيلو اليوسفى بين 3.5 و 5.5 جنيها ، جوافة بين 4 و 7 جنيه ، الرومان بين 7 و 10جنيهات.