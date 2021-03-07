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سارة هاشم: تركت المحاماة من أجل الدفاع عن قضية اجتماعية مهمة

الأحد 07/مارس/2021 - 09:57 ص
سارة هاشم
سارة هاشم
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شيرين عادل
قالت سارة هاشم ، عضو الاتحاد الدولى للمسئولية الاجتماعية ، إنها تعمل محامية ولكنها لم تعمل بمجالها وفضلت أن تدافع عن قضية اجتماعية هامة وهى نشأة الطفل والتى كانت بداية للمبادرة . 

وأضافت "هاشم"، خلال استضافتها ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، انها اشتركت بمبادرة المسئولية الاجتماعية منذ 8 سنوات عن طريق الاهتمام بنشأة الطفل عن طريق تربية الأطفال وتثقيفهم  .

وأشارت إلى أن هناك أدوات متعددة لتشكيل الطفل فى الوقت الحالى ومنها شبكات الانترنت والتواصل الاجتماعى ، وإبعاده عن التطرف والعنصرية والتنمر . 

ولفتت إلى أن نشأة الطفل تعتمد فى المقام الأول على خروج الطفل على تربية سوية  ، مشيرة إلى أن مبادرتها تهدف  للانخراط فى العمل الاجتماعى ، مؤكدة أن المرأة المصرية استطاعت بجدارة العمل فى أكثر من مجال مجتمعى فى آن واحد .

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