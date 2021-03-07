سارة هاشم: تركت المحاماة من أجل الدفاع عن قضية اجتماعية مهمة

قالت سارة هاشم ، عضو الاتحاد الدولى للمسئولية الاجتماعية ، إنها تعمل محامية ولكنها لم تعمل بمجالها وفضلت أن تدافع عن قضية اجتماعية هامة وهى نشأة الطفل والتى كانت بداية للمبادرة .





وأضافت "هاشم"، خلال استضافتها ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، انها اشتركت بمبادرة المسئولية الاجتماعية منذ 8 سنوات عن طريق الاهتمام بنشأة الطفل عن طريق تربية الأطفال وتثقيفهم .





وأشارت إلى أن هناك أدوات متعددة لتشكيل الطفل فى الوقت الحالى ومنها شبكات الانترنت والتواصل الاجتماعى ، وإبعاده عن التطرف والعنصرية والتنمر .





ولفتت إلى أن نشأة الطفل تعتمد فى المقام الأول على خروج الطفل على تربية سوية ، مشيرة إلى أن مبادرتها تهدف للانخراط فى العمل الاجتماعى ، مؤكدة أن المرأة المصرية استطاعت بجدارة العمل فى أكثر من مجال مجتمعى فى آن واحد .



