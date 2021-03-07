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أخبار العالم

فلسطين.. وضع كارثي بـ رام الله بسبب كورونا.. والإصابات في ارتفاع

الأحد 07/مارس/2021 - 09:55 ص
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
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شيماء مصطفى
 قال مدير صحة رام الله والبيرة في فلسطين، معتصم محيسن، إن الوضع في المحافظة أصبح كارثيًا خاصة مع الزيادة الملحوظة في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وأضاف محيسن في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، أنه وخلال الفترة الأخيرة ارتفعت نسب الإصابات والوفيات جراء كورونا، كما أصبحت نسبة الأشغال عالية في المستشفيات حيث وصلت إلى 100%، مع انتشار للطفرات الجديدة.

وأشار إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذلها وزارة الصحة من أجل توفير أسرة في المستشفيات وفتح أقسام جديدة لعلاج مصابي كورونا.

ولفت محيسن إلى أن حالات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا صعبة جدًا، خاصة تلك المصابة بالطفرات الجديدة.
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