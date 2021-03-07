ملكة المسئولية الاجتماعية تشرح تفاصيل حصولها على اللقب

قالت سارة هاشم ، عضو الاتحاد الدوى للمسئولية الاجتماعية ، إنها حصلت على لقب ملكة المسئولية المجتمعية والتى أقيمت مسابقتها فى دبى ،لافتة لتقديم 125 ألف طلب للمسابقة من سيدات على مستوى العالم العربى .





وأشارت ، خلال استضافتها ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، إلى أنها فازت بلقب ملكة المسئولية المجتمعية على مستوى جمهورية مصر العربية وحصل عليه بعد جهد كبير ومراحل تصفية .





ولفتت إلى أن لقب الجائزة أعطتها مسئولية كبرى بعدم الاكتفاء بالعمل على نطاق المبادرة فقط ولكن تشجيع الفتيات على تطوير بلادها ، مشيرة إلى أن شروط المسابقة كانت تقديم فكرة هادفة تخدم المجتمع وأدوات لتنفيذها .



