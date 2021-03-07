ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ملكة المسئولية الاجتماعية تشرح تفاصيل حصولها على اللقب

الأحد 07/مارس/2021 - 10:10 ص
سارة هاشم
سارة هاشم
Advertisements
شيرين عادل
قالت سارة هاشم ، عضو الاتحاد الدوى للمسئولية الاجتماعية ، إنها حصلت على لقب ملكة المسئولية المجتمعية والتى أقيمت مسابقتها   فى دبى  ،لافتة لتقديم 125 ألف طلب للمسابقة من سيدات على مستوى العالم العربى . 

وأشارت ،  خلال استضافتها ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد   ، إلى أنها فازت بلقب ملكة المسئولية المجتمعية على مستوى جمهورية مصر العربية وحصل عليه بعد جهد كبير ومراحل تصفية .

ولفتت إلى أن لقب الجائزة أعطتها مسئولية كبرى بعدم الاكتفاء بالعمل على نطاق المبادرة فقط ولكن تشجيع الفتيات على تطوير بلادها ، مشيرة إلى أن شروط المسابقة كانت تقديم فكرة هادفة تخدم المجتمع وأدوات لتنفيذها . 

وأوضحت انها كانت ضمن  أول فريق  عمل تطوعى  بمشاركة أطباء نفسيين واجتماعيين  ، واستشاريين  لاطلاق حملات وعى ب التعاون مع المدارس وجلسات دعم نفسى للأطفال وتعزيز روح للانتماء .  
Advertisements
Advertisements

إحالة وكيل وزارة ومسئولين بأسوان للمحاكمة العاجلة بسبب تعاقدات الإسعاف

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

7 حالات.. متى يحق لشركة الكهرباء فسخ التعاقد مع المشترك وفصل التيار؟

لؤي دعبس يفجر مفاجأة عن تلاعب مرتضى منصور في انتخابات رئاسة الزمالك.. فيديو

طلاب «ثانية ثانوي» يدخلون على منصة الامتحان لبدء امتحاني الفيزياء والتاريخ

إنهاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية بالسعودية في الأنشطة الترفيهية والسينما والمطاعم

مكانوش يقدروا يعملوها قبل كده.. ميدو يهاجم لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من الترجي

الخرطوم تبحث سيناريوهات مختلفة للتعامل مع ملف سد النهضة.. تصريح جديد من وزير الري السوداني

ابتلعه في النهر.. لحظات مأساوية لإخراج طفل من أمعاء تمساح

النقاز: ذهبت لغرفة ملابس لاعبي الزمالك لأوجه لهم رسالة

دعاء الصباح للرزق.. يساعد على جلبه سريعا وزيادة التوفيق في العمل

الشحات على الدكة.. ميدو يوجه نصائح فنية لـ موسيماني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان درة في أحدث جلسة تصوير

3 فئات.. أسعار سيارات إم جي MG RX5 ٢٠٢١ في مصر

بالصدفة.. غواص يعثر على كمية هائلة من الكوكايين بقيمة 1.5 مليون دولار.. شاهد