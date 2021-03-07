نشرة المرأة والصحة.. أسرع رجيم للتخلص من الدهون.. سعر خرافي لـ فستان درة.. ونصائح هاني الناظر قبل رمضان

نشر موقع «صدى البلد» اليوم، الأحد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها.





كشفت دراسة جديدة أن تناول العقاقير المخفضة للكوليسترول قد يساعد في تقليل خطر الوفاة بسبب COVID-19 الحاد، حيث كان الأشخاص الذين تناولوا العقاقير المخفضة للكوليسترول بانتظام قبل أن يصابوا بـ COVID-19 أقل عرضة للوفاة في المستشفى بنسبة 50 ٪ تقريبًا من الأشخاص الذين لم يفعلوا ذلك.





حذر الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، المواطنين من التزاحم على شراء سلع ومستلزمات شهر رمضان، لعدم انتشار فيروس كورونا، مع اتباع الإجراءات الاحترازية عند الذهاب إلى الأسواق.





يتعرض الأطفال الرضع إلى مشكلة احتقان الأنف، ما يتسبب في حدوث التهابات الأذن، لذلك كشف موقع هيلثي عن طريقتين لتجنب احتقان الأنف عند الرضيع، ولضمان بقاء الشعب الهوائية في صحة جيدة.



قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد الحرنكش..









أطعمة عديدة صحية يجب أن لا تغفل المرأة تناولها فهى تساعد في إدارة العديد من الأمراض أبرزها مرض السكري وسرطان الثدي وأمراض القلب، كما أنها تساعد على أيضًا تقوية العظام وتقوية جهاز المناعة وحماية الجلد إليك أبرزها وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.





يزعم البعض أن تناول ملح الليمون يتسبب في الإصابة بالسرطان، لذا علقت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين، على ذلك قائلة: "إن هناك استخدامات عديدة لملح الليمون في حياتنا اليومية، في التنظيف أو إضافته للمياه الغازية والمعلبات والكاتشب ، وتلجأ بعض ربات البيوت أيضا إلى إضافته للطعام لتحسين النكهة أو أثناء عملية التخليل."





إذا كنت ممن يلجأون طوال فصل الشتاء لتناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية لتمنحك الطاقة ولا تفضلين الرجيم القاسية إليك خطة رجيم سهل وسريع لمدة شهر يقدمه موقع برايت سايد.





شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.







