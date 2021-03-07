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البابا فرنسيس: هناك ترحيب واحترام وتعاون متبادل من مسلمي الموصل

الأحد 07/مارس/2021 - 10:24 ص
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
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ريهام فيكتور
قال بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس،  إن التهجير القسرى تم في حق العديد من العائلات المسيحية، مضيفا ان هناك تناقص مأساوي فى أعداد تلاميذ المسيحيين في الموصل بالعراق ، وفى جميع انحاء الشرق الاوسط ، وهذا يعد ضرر جسيم لا يمكن تقديره .

وأضاف  البابا فرنسيس، فى كلمته خلال زيارة تاريخية إلى العراق :أنه ليس فقط للأشخاص والجامعات المعنية بل للمجتمع نفسه الذى تركوا ورائهم .

وأشار البابا فرنسيس،  إلى أنه فى الواقع يضعف النسيج الثقافى والدينى الغني بالتنوع بفقدان اى من أعضائه مهما كان فى الظاهر صغيرًا.

وتابع أنه كما هو الحال فى أحد بسطكم الفنية فإن نزع خيط صغير من البساط يمكن أن يؤدى إلى إتلافه كله ، لافتا إلى أن هناك ترحيب واحترام وتعاون من مسلمون الموصل .
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