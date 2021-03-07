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منوعات

وزنها يتخطى الـ100 كيلو.. شاهد اكتشاف سمكة وحشية يثير الجدل في أمريكا

الأحد 07/مارس/2021 - 10:42 ص
سمكة ابيما
سمكة ابيما
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مريم صليب
رصد المسئولون عن حماية الحياة البحرية في الولايات المتحدة، سمكة شرسة تتخطى المائة كيلو جرام، في أحد أنهار ولاية فلوريدا الأمريكية. 

ووفقا لما ورد في صحيفة "نيويورك" بوست الأمريكية، فإن جوش كونستانتين من فريق الصيادين المحترفين في ولاية فلوريدا، أكدت أنهم عثروا على سمكة ضخمة تسمى أربيما في النهر. 

وأوضحت جوش، أن السمكة التي عثروا عليها تزن مئات الكيلوجرامات، وقالت إنها لا تتخيل أنها تمثل أهمية في النظام البيئي وأن التخلص منها سيسبب اختلالا في التوازن البيئي للمخلوقات البحرية. 

وأكدت جوش، في حديثها للصحيفة أن تلك السمكة حاليا لا تمثل خطورة لأنها لم تتخط الحدود البحرية وتخرج للحياة البرية، ولكنها أكدت أنها السمكة الأشرس والأضخم على الإطلاق. 

جدير بالذكر أن المجموعة البحثية التي اكتشفتها قالت إنها متفائلة ولا داعي للقلق من قبل المواطنين، فإنهم رصدوا أن السمكة لا تتكاثر بشكل يثير القلق، ولكن القلق من حجمها وشراستها. 
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