فلسطين.. الاحتلال يهاجم الصيادين في غزة بالرصاص

هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مراكب الصيادين قبالة بحر شمال قطاع غزة، بالرصاص والمدافع الرشاشة.





ووفقًا لوكالة "معًا" الفلسطينة، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار، صباح اليوم الأحد، صوب مراكب الصيادين ببحر شمال قطاع غزة.





وقال اتحاد لجان توثيق انتهاكات الاحتلال بحق الصيادين، إن زوارق الاحتلال فتحت الأسلحة الرشاشة باتجاه الصيادين غرب منطقة السودانية شمال غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوفهم.





وتتعمد قوات الاحتلال بشكل دائم، الاعتداء على الصيادين في بحر غزة لمنعهم من ممارسة عملهم بحرية.