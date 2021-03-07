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أخبار العالم

فلسطين.. الاحتلال يهاجم الصيادين في غزة بالرصاص

الأحد 07/مارس/2021 - 10:00 ص
الاحتلال يهاجم الصيادين
الاحتلال يهاجم الصيادين في غزة بالرصاص
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شيماء مصطفى
هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مراكب الصيادين قبالة بحر شمال قطاع غزة، بالرصاص والمدافع الرشاشة.

ووفقًا لوكالة "معًا" الفلسطينة، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار، صباح اليوم الأحد، صوب مراكب الصيادين ببحر شمال قطاع غزة.

وقال اتحاد لجان توثيق انتهاكات الاحتلال بحق الصيادين، إن زوارق الاحتلال فتحت الأسلحة الرشاشة باتجاه الصيادين غرب منطقة السودانية شمال غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوفهم.

وتتعمد قوات الاحتلال بشكل دائم، الاعتداء على الصيادين في بحر غزة لمنعهم من ممارسة عملهم بحرية.
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