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فن

عائلة أحمد زاهر تتألق من أحدث جلسة تصوير .. شاهد

الأحد 07/مارس/2021 - 09:59 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر صورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 

وظهرت ملك أحمد زاهر فى الصورة برفقة والديها وأختها من أحدث جلسة تصوير لهما، ونالت الصورة إعجاب متابعيها، وعلقوا كالتالى:
- قمرات
- ربنا يخليكوا لبعض

وكان الفنان أحمد زاهر هنأ نجلته ملك بانضمامها لأبطال مسلسل لؤلؤ. 

ونشر أحمد زاهر صورة له نجلته وعلق عليها قائلا: "حبيبتي يا ملوكه مبروك يا قلبي اول يوم تصوير في مسلسل #لؤلؤ نورتي المسلسل وإن شاء الله تكسري الدنيا".

وشارك أحمد زاهر مؤخرا في بطولة فيلم زنزانة 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره  وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمبن، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت
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