عائلة أحمد زاهر تتألق من أحدث جلسة تصوير .. شاهد

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر صورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت ملك أحمد زاهر فى الصورة برفقة والديها وأختها من أحدث جلسة تصوير لهما، ونالت الصورة إعجاب متابعيها، وعلقوا كالتالى:

- قمرات

- ربنا يخليكوا لبعض

وكان الفنان أحمد زاهر هنأ نجلته ملك بانضمامها لأبطال مسلسل لؤلؤ.





ونشر أ حمد زاهر صورة له نجلته وعلق عليها قائلا: "حبيبتي يا ملوكه مبروك يا قلبي اول يوم تصوير في مسلسل #لؤلؤ نورتي المسلسل وإن شاء الله تكسري الدنيا".



