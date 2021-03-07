ابنة الفنان الراحل حمدي غيث: دوره في ذئاب الجبل أقرب إلى شخصيته الحقيقية

قالت ميادة حمدى غيث، ابنة الفنان الراحل حمدي غيث، إن ما لا يعرفه الجمهور عن والدها، أنه كان يحب ممارسة العديد من الهوايات الأخرى بجانب التمثيل منها كتابة الشعر.





وأضافت ميادة حمدى غيث، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، والدى كان شاعرا وقام بتأليف ديوان شعر بعنوان " المجد للإنسان " ، وتم طباعته بالفعل وتوزيعه بالأسواق .





وأضافت ابنة الفنان الراحل ، أن وصية والدي الوحيدة ان اصبح انا واختى متماسكين ببعضنا البعض ، قائلة :" هو كان يهمه نخلى بالنا من بعض ونتمسك ببعض " .



