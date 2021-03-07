ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

هدوء في لجان امتحان الإعدادية .. والطلاب: الأسئلة من المنهج.. صور

الأحد 07/مارس/2021 - 10:06 ص
امتحان الاعدادية
امتحان الاعدادية
Advertisements
ياســـمين بدوي
حالة من الهدوء التام تسيطر على لجان امتحانات الإعدادية الآن، حيث يجلس الطلاب في لجانهم ويجيبون على أسئلة ورقة الامتحان متعدد التخصصات بدون أي شكاوى.

وقد أشاد الطلاب بسهولة أسئلة الامتحان ، مؤكدين انها لم تخرج عن منهج الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي 2020 /2021 .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد الاجواء الان داخل لجان امتحانات الشهادة الاعدادية اثناء سير الامتحان.

ويؤدي  اليوم الأحد 7 مارس 2021، طلاب الشهادة الاعدادية في جميع المدارس الموجودة بمختلف محافظات الجمهورية ، امتحان الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2020 /2021 .

اقرأ ايضا |

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الاعدادية سيؤدون الامتحان اليوم في جميع المواد في ورقة امتحانية واحدة  متعددة التخصصات ، مشيرًا إلى أن هذه الورقة الامتحانية تضم بداخلها اسئلة في المواد الأساسية فقط ، بنفس الضوابط المقررة لطلاب صفوف النقل.

وقال وزير التربية والتعليم، إنه لن تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلي في نهاية العام ، بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الطالب الذي لن يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% في المادة عليه التقدم لامتحان تكميلي ، ويعد هذا الامتحان شرطًا اساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.

واضاف وزير التربية والتعليم : يحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وفق تلك الدرجات.

وكانت قد اوضحت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي ارسلته للمديريات التعليمية ، أنه سيكون عدد الاسئلة في امتحانات الاعدادية كالتالي :

اللغة العربية : 10 اسئلة بـ 80 درجة

الرياضيات (جبر وهندسة ) : 8 اسئلة بـ 60 درجة

اللغة الانجليزية : 6 اسئلة بـ 60 درجة

العلوم : 6 اسئلة بـ 40 درجة

الدراسات الاجتماعية : 5 اسئلة بـ 40 درجة

المجموع : 35 سؤال بـ 280 درجة
هدوء في لجان امتحان الإعدادية .. والطلاب: الأسئلة من المنهج.. صور
هدوء في لجان امتحان الإعدادية .. والطلاب: الأسئلة من المنهج.. صور
هدوء في لجان امتحان الإعدادية .. والطلاب: الأسئلة من المنهج.. صور
هدوء في لجان امتحان الإعدادية .. والطلاب: الأسئلة من المنهج.. صور
هدوء في لجان امتحان الإعدادية .. والطلاب: الأسئلة من المنهج.. صور
هدوء في لجان امتحان الإعدادية .. والطلاب: الأسئلة من المنهج.. صور
هدوء في لجان امتحان الإعدادية .. والطلاب: الأسئلة من المنهج.. صور
هدوء في لجان امتحان الإعدادية .. والطلاب: الأسئلة من المنهج.. صور
هدوء في لجان امتحان الإعدادية .. والطلاب: الأسئلة من المنهج.. صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على درجات وعدد أسئلة امتحانات الاعدادية بعد قرارات وزير التعليم الجديدة

هاشتاج شكرا دكتور طارق شوقي يجتاح فيس بوك بعد قرارات اليوم

لطلاب الإعدادية.. ننشر نماذج استرشادية للتدريب على شكل امتحان الورقة المجمعة

وزير التعليم يكشف تفاصيل نظام امتحانات الاعدادية في الترم الثاني

الدولة شايفة كدة.. وزير التعليم: لن نتراجع عن قرارات "امتحانات الإعدادية"

قبل انطلاق امتحاناتهم الأحد .. منصة حصص مصر تزف بشرى سارة لطلاب الاعدادية

ترشيحاتنا

مظاهرات عنيفة في باراجواي احتجاجا على إدارة أزمة كورونا.. فيديو

استبدله بسرعة قبل 15 مايو.. 5 تطبيقات تحافظ على خصوصيتك أفضل من واتساب

سعر الذهب اليوم 7-3-2021

لؤي دعبس يكشف عن أزمات واجهته داخل الزمالك وأشعلت الخلافات مع مرتضى منصور ..فيديو

فيديوجراف.. أدوية سعال.. هيئة الدواء تدرج 14 عقارا ضمن جدول المخدرات والصرف بالروشتة

إحالة وكيل وزارة ومسئولين بأسوان للمحاكمة العاجلة بسبب تعاقدات الإسعاف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان درة في أحدث جلسة تصوير

3 فئات.. أسعار سيارات إم جي MG RX5 ٢٠٢١ في مصر

بالصدفة.. غواص يعثر على كمية هائلة من الكوكايين بقيمة 1.5 مليون دولار.. شاهد