ختام فعاليات الشهر المصري في جامعة طشقند بأوزبكستان بالتعاون مع جامعة حلوان.. صور

شاركت أمس السبت، أميرة فهمي، سفيرة جمهورية مصر العربية فى طشقند عاصمة أوزبكستان، في الاحتفال بختام فعاليات "الشهر المصري" الذي نظمته جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية بالتعاون مع السفارة المصرية فى طشقند وجامعة حلوان المصرية، بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأوزبكستان.





و على هامش الاحتفال التقت السفيرة بالدكتورة جولشيرا ريكسيفا، رئيس الجامعة حيث بحثا سبل تعزيز التعاون العلمى بين الجامعة والجامعات المصرية.





وبحسب بيان لسفارة مصر في طشقند تضمنت فعاليات الشهر المصري عدة محاضرات نظمتها السفارة المصرية حول تاريخ السياسة الخارجية لمصر وطبيعة تطورها، والعلاقات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف لمصر، إلى جانب عدة محاضرات افتراضية قدمها أساتذة كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان لطلاب قسم السياحة الذي تم إنشاؤه مؤخرًا فى جامعة طشقند بشأن تطور وآفاق السياحة المصرية، والبنية التحتية السياحية القائمة، ودور التراث التاريخي والثقافي في تنمية السياحة، وتأثير جائحة كورونا على السياحة.