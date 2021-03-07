وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية.. طالبات الأزهر بالقاهرة يؤدين الامتحانات

تابعت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة امتحانات الفصل الدراسي الأول في أسبوعها الثاني، والتي بدأت السبت الماضي 27 من فبراير، وسط هدوء تام، والتزام كامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.





وقالت الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية، مشيرة إن لجان الامتحان، سواء الصباحية أو المسائية، تسير في هدوء تام ووسط مناخ عام مهيأ لأداء الامتحانات.

وأعلنت عميدة الكلية أنه يسبق بدء لجان الامتحانات عمليات رش وتطهير وتعقيم لجميع قاعات الامتحان، يعقب ذلك تنظيم عمليات دخول وخروج الطالبات للجان الامتحان بحيث لا يكون هناك تزاحم.

وأوضحت أن هناك متابعة مباشرة على مدار الساعة بمعاونة وكيلتي الكلية: الدكتورة سعاد أبو المجد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة رجب، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث،





وتابعت : إننا نحرص على صحة وسلامة الطالبات من خلال وجود الإشراف الطبي على مدار الساعة، وأيضًا التأكد من ارتداء الطالبات للكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعي؛ حفاظًا على الجميع.