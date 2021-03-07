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فن

اليوم.. ابنة يوسف شعبان في ضيافة لميس الحديدي

الأحد 07/مارس/2021 - 10:13 ص
يوسف شعبان
يوسف شعبان
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آيه عاطف
أعلنت قناة ON E عن موعد استضافة الابنة الكبرى للفنان الراحل يوسف شعبان من زوجته الأولى، الأميرة فوزية.

ونشرت حسابات القناة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ترويجيا للقاء ابنة يوسف شعبان مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، اليوم الأحد في التاسعة مساء.

رحل الفنان يوسف شعبان عن عمر ناهز 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى مستشفى العاصمة فى منطقة الدقى، وهو ما أكدته ابنته زينب فى أحد تصريحاتها الصحفية. 

يذكر أن الفنان يوسف شعبان  من مواليد حي شبرا وولد بتاريخ١٦ يوليو ١٩٣١، وقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عددا من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات " محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي. 
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