اليوم.. ابنة يوسف شعبان في ضيافة لميس الحديدي

أعلنت قناة ON E عن موعد استضافة الابنة الكبرى للفنان الراحل يوسف شعبان من زوجته الأولى، الأميرة فوزية.

ونشرت حسابات القناة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ترويجيا للقاء ابنة يوسف شعبان مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، اليوم الأحد في التاسعة مساء.

رحل الفنان يوسف شعبان عن عمر ناهز 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى مستشفى العاصمة فى منطقة الدقى، وهو ما أكدته ابنته زينب فى أحد تصريحاتها الصحفية.



